Rangers-middenvelder Jack deelt groot compliment uit aan Ajax na oorwassing

Donderdag, 8 september 2022 om 08:54 • Jordi Tomasowa

Middenvelder Ryan Jack heeft na afloop van de oorwassing tegen Ajax zijn excuses aangeboden aan de supporters van Rangers. The Gers gingen woensdagavond in de Champions League met 4-0 onderuit in de Johan Cruijff ArenA. De Schots international liet bovendien weten onder de indruk te zijn van het niveau dat Ajax op de mat legde.

"Natuurlijk is iedereen teleurgesteld, dat moeten we ook zijn”, zei Jack voor de camera van BT Sport. “We hebben vanavond een hoop mensen in de steek gelaten. We bieden onze excuses aan aan de supporters die de moeite hebben genomen om deze reis te maken en ons te steunen. Het enige wat we kunnen doen is onze excuses aanbieden, doorgaan en hopelijk zijn we zaterdag weer in staat om te winnen.”

Voor de middenvelder komt het niveau van Ajax niet als een totale verrassing, toch is hij onder de indruk van de Amsterdammers. “Dit is het allerhoogste niveau, het niveau waarop Ajax acteert. De trainer gaf van tevoren aan dat we op ons best moesten zijn en dat is wel gebleken. Dit is een van de beste teams waar ik tegen heb gespeeld. Als we dit niveau doorzetten deze Champions League dan gaan we geen wedstrijd winnen tegen dit soort tegenstanders.”