Kranten lyrisch over swingend Ajax: ‘Rangers is schots en scheef getikt’

Donderdag, 8 september 2022 om 08:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:49

Met de klinkende 4-0 zege op het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst beleefde Ajax woensdagavond een superstart in de Champions League. Dat is het oordeel van de Nederlandse kranten. De ploeg van trainer Alfred Schreuder imponeerde vooral in de eerste helft en kon met een comfortabele 3-0 ruststand de kleedkamers opzoeken. De kranten zijn vooral onder de indruk van Mohammed Kudus, die in de spits verrassend de voorkeur kreeg boven Brian Brobbey.

“Mo steelt de show”, valt er in grote letters op de voorpagina van De Telegraaf te lezen. Kudus betaalde het vertrouwen van zijn trainer Schreuder woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA terug in de vorm van een goal en een assist. De ochtendkrant zag een flitsend Ajax dat Rangers dronken speelde en concludeert dat de openingsgoal van Edson Álvarez de aanzet was tot een grote voetbalshow. “Het zorgde in Eindhoven vast en zeker tot een extra portie chagrijn, omdat de Schotten duidelijk maakten dat de eliminatie van PSV in de play-offs van de Champions League volkomen onnodig en eigenlijk een schande was. Rangers werd door de Amsterdamse beweeglijkheid helemaal tureluurs gespeeld.”

“Muiters gidsen Ajax naar superstart”, kopt het Algemeen Dagblad. Daarmee doelt de krant op Álvarez en Kudus, die vorige week nog een transfer naar de Premier League probeerden te forceren door niet te verschijnen op een veldtraining. Ook het AD zag dat de kopbal waarmee Álvarez de score opende de aanzet was tot een masterclass, waarin Rangers werd overdonderd en geen kans meer werd gegund.

De krant is vooral lovend over Kudus, die tegen Rangers voor het eerst dit seizoen door Schreuder in de basis werd geposteerd. “Hij schonk vijftigduizend uitzinnige fans het mooiste presentje van de avond, toen de lichtvoetige en wendbare Ghanees een imposante rush inzette. Die dribbel over de linkerflank besloot hij met een streep, die via de binnenkant van de paal tegen het net plofte: 3-0. Zo zette Kudus een masterclass binnen de masterclass neer, precies twee jaar nadat zijn flitsende start bij Ajax in zijn CL-debuut tegen Liverpool abrupt werd onderbroken door een meniscusblessure.”

Na één helft lag het Schotse elftal van coach Giovanni van Bronckhorst al op apegapen, zo concludeert Het Parool, dat eveneens Kudus als grote uitblinker aanwijst. “Aan zijn talent wordt binnen Ajax niet getwijfeld, over zijn beste positie des te meer. Hij is technisch, sterk, en hij kan een goal maken, maar hij loopt tactisch soms uit de pas. Dat maakt hem als middenvelder voor een coach – en voor een team – misschien te onbetrouwbaar. Aan de andere kant is zijn onvoorspelbaarheid ook een groot goed, en een kracht.” Het Parool schrijft verder dat de Schotse tegenstander soms de wanhoop nabij was. “Rangers werd bij tijd en wijle gekleineerd door Ajax.”

“Zwierig Ajax laat weinig heel van Rangers”, kopt de Volkskrant tot slot. “Het publiek in Amsterdam laafde zich woensdag bij de ouverture van Ajax in de Champions League aan een puntgave demonstratie van techniek en beweging. Rangers was figurant op het Amsterdamse feestje”, zo luidt de conclusie. De krant is lovend over de tactiek van Ajax. “Het was vooral een kwestie van modern spel. Beweging, overal. Snelheid. Loopvermogen. Schots en scheef getikt keek het elftal van Giovanni van Bronckhorst toe hoe de bal telkens