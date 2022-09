VZ 5: Ajax heeft geen kind aan Rangers; Chelsea ontslaat Tuchel

Donderdag, 8 september 2022 om 00:00 • Laatste update: 00:22

Ajax kent overtuigende start CL en laat werkelijk niets heel van Rangers

Ajax heeft woensdagavond een klinkende zege geboekt in de Champions League. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van trainer Alfred Schreuder met 4-0 te sterk voor Rangers. De mooiste treffer van de avond kwam op naam van Mohammed Kudus, die vanaf de linkerkant van het strafschopgebied met een diagonaal schot Ajax op 3-0 zette. Later op de avond wordt de tweede wedstrijd in Groep C afgewerkt tussen Napoli en Liverpool.

Lees hier het volledige wedstrijdverslag van Ajax-Rangers.

Chelsea ontslaat Tuchel na deceptie tegen Dinamo Zagreb

Chelsea heeft Thomas Tuchel op staande voet ontslagen, zo maken de Londenaren via de officiële kanalen bekend. Het ontslag van de Duitse oefenmeester volgt na de verrassende 1-0 nederlaag op bezoek bij Dinamo Zagreb van dinsdagavond in de Champions League.

Bekijk hier het artikel over het ontslag van Thomas Tuchel.

Geertruida lijdt aan ziekte van Pfeiffer en is voorlopig niet inzetbaar

Lutsharel Geertruida lijdt aan de ziekte van Pfeiffer, zo maken journalisten Mikos Gouka en Dennis van Eersel woensdagavond bekend via Twitter. Woensdagochtend werd al bekend dat de selectie van Feyenoord op het vliegtuig naar Rome was gestapt zonder Geertruida. De verdediger annex middenvelder is nog niet voldoende hersteld om af te reizen naar de Italiaanse hoofdstad.

Lees hier het treurige nieuws over Lutsharel Geertruida.

Liverpool is het helemaal kwijt en wordt compleet weggevaagd door Napoli

Liverpool heeft de dramatische seizoensstart woensdagavond doorgezet in de Champions League. De manschappen van Jürgen Klopp werden op bezoek bij Napoli compleet van het veld geblazen en dropen af met een 4-1 nederlaag. Gecombineerd met de teleurstellende negende plek in de Premier League zal de druk op de Duitse manager van Liverpool toenemen. Napoli en the Reds zitten in Groep A bij Ajax, dat eerder op de avond Rangers afdroogde (4-0).

Lees hier het volledige wedstrijdverslag over de vernedering van Liverpool.

Woorden Xavi bieden reservespelers Depay en De Jong nieuw perspectief

Xavi is van plan om de komende maanden veelvuldig te rouleren bij Barcelona, zo laat de trainer dinsdag weten op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Viktoria Plzen. De woorden van Xavi biedt onder meer Memphis Depay en Frenkie de Jong nieuw perspectief, aangezien zij sinds de start van het nieuwe seizoen genoegen moeten nemen met een reserverol.

Lees hier meer over het nieuwe perspectief voor Memphis Depay en Frenkie de Jong.