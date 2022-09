Atlético wint alsnog na bizarre slotfase met drie doelpunten in blessuretijd

Woensdag, 7 september 2022 om 23:08 • Wessel Antes • Laatste update: 23:18

Atlético Madrid heeft woensdagavond hoogstwaarschijnlijk al de meest bizarre slotfase in de poulefase van de Champions League gespeeld. De Madrilenen kwamen op voorsprong, zagen FC Porto langszij komen en trokken de wedstrijd in de elfde minuut van de blessuretijd alsnog naar zich toe door de 2-1 te maken. In de andere groepswedstrijd in Groep B wist Club Brugge in een wedstrijd met verschillende Nederlandse namen een enigszins gelukkige 1-0 thuiszege te boeken op Bayer Leverkusen.

Atlético Madrid – FC Porto 2-1

Beide ploegen kwamen er in de eerste helft maar moeilijk doorheen in Wanda Metropolitano. Jan Oblak had geen moeite met een poging van afstand van Evanilson en ook een schot van Galeno zag de keeper in een doeltrap eindigen. Na rust kwam de wedstrijd op gang. Zo dacht Koke in de vijftigste minuut de openingstreffer te maken. De middenvelder schoot een afvallende bal vanaf de rand van het zestienmetergebied beheerst binnen, maar het duurde niet lang voordat de VAR een stokje voor dat doelpunt stak.

??????. ??????. ????????????????. In minuut 90+11(!!) kopt Griezmann raak voor Atletico waardoor de 3 punten in Madrid blijven #ZiggoSport #UCL #ATMPOR pic.twitter.com/iz2klg1s8A — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 7, 2022

Rodrigo De Paul stond, toen hij de voorzet waaruit gescoord werd gaf, namelijk buitenspel. Daardoor bleef het 0-0. Een paar minuten daarna moest Oblak gestrekt gaan bij een poging van Stephen Eustáquio, wat pas zijn eerste redding van de wedstrijd was. De grootste kans van de tweede helft was voor Joâo Mário, die een te zacht schot gestopt zag worden door Oblak. Tien minuten voor tijd moest Mehdi Taremi er met twee keer geel en dus rood vanaf. Mario Hermoso brak in de 91ste minuut de ban voor Atlético. De Spanjaard kreeg de bal op de rand van het zestienmetergebied van Ángel Correa en werkte de bal met wat geluk achter doelman Diogo Costa: 1-0. In de absolute slotfase kwam FC Porto nog langszij via een penalty. Mateus Uribe benutte de strafschop in de 96ste minuut en maakte daardoor de 1-1. De thuisploeg zou uiteindelijk tóch nog aan het langste eind trekken. Antoine Griezmann kopte in de 101ste minuut bij de tweede paal binnen: 2-1.

Club Brugge - Bayer Leverkusen 1-0

Bij de thuisploeg ontbrak Noa Lang nog steeds vanwege zijn enkelblessure. Nederlander Bjorn Meijer mocht wel beginnen en werd als linksback geposteerd door trainer Carl Hoefkens. Bij Bayer Leverkusen stond met Mitchel Bakker ook een Nederlandse linkervleugelverdediger opgesteld. Jeremie Frimpong speelde als rechtsbuiten, terwijl Timothy Fosu-Mensah de hele wedstrijd vanaf de bank moest toekijken.

Vlak voor rust kwam Brugge op voorsprong toen centrale verdediger Abakar Sylla een hoekschop van Andreas Skov Olsen verwerkte tot een doelpunt. Na rust nam de druk van de Duitsers toe, maar wist Club mede dankzij een afgekeurde goal van Patrik Schick de eerste overwinning van dit Champions League-seizoen over de streep te trekken. Daardoor mag de Belgische landskampioen zich als mede-koploper opmaken voor de uitwedstrijd in Porto volgende week dinsdag.