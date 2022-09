Flitsende Sané helpt Bayern langs Inter bij officieel debuut André Onana

Woensdag, 7 september 2022 om 22:50 • Wessel Antes • Laatste update: 22:54

Bayern München heeft woensdagavond een vrij moeiteloze 2-0 uitzege kunnen boeken op Internazionale. Het elftal van Julian Nagelsmann kwam na 25 minuten op voorsprong dankzij een heerlijke treffer van Leroy Sané, en speelde de wedstrijd vervolgens gemakkelijk uit. Bij Internazionale maakte André Onana zijn officiële debuut. In de tweede helft moest hij nog een keer vissen, na een eigen doelpunt van Danilo D’Ambrosio.

Verder had trainer Simone Inzaghi een plaatsje ingeruimd voor Denzel Dumfries, terwijl Stefan de Vrij op de bank zat. Bij Bayern kreeg zijn Oranje-concurrent Matthijs de Ligt wel een basisplek centraal achterin. Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui begonnen wederom als reservespeler bij Der Rekordmeister. Nagelsmann koos voorin voor een pijlsnelle voorhoede met Kingsley Coman, Sadio Mané en Sané.

?????? ?????? ???????? ?? Bayern komt op heer-lij-ke wijze op voorsprong ?? Een schitterende pass van Kimmich, een fraaie aanname en schitterend afgerond ??#ZiggoSport #UCL #INTBAY pic.twitter.com/MOvXxHfz0C — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 7, 2022

In de 25ste minuut kwam Bayern terecht op voorsprong. Na een heerlijk afgemeten pass van Joshua Kimmich liep Leroy Sané weg uit de rug van D’Ambrosio, waarna de flamboyante Duitser de bal heerlijk aannam, Onana passeerde en in een leeg doel binnen schoof. Na rust kwam Inter iets gretiger uit de kleedkamer, maar had Bayern alsnog weinig te vrezen voor de Italianen. Onana kwam een half uur voor het eindsignaal nog goed weg toen hij een van richting veranderde voorzet van Kimmich uit zijn handen liet glippen. De bal belandde echter op de paal, waarna de doelman die kon oppakken.

Niet veel later verdubbelde de Beierse club alsnog de score, toen Coman en Sané op volle snelheid door de Italiaanse defensie floreerde, waarna de bal uiteindelijk via D’Ambrosio Onana passeerde. Bayern zal het in de volgende wedstrijd in Groep C opnemen tegen koploper Barcelona, dat vanavond in eigen huis eenvoudig won van Viktoria Plzen (5-1).