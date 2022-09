Antwoord van Kudus verbaast Sneijder: ‘Dit had hij niet moeten zeggen’

Woensdag, 7 september 2022 om 22:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:06

Mohammed Kudus beschouwt het als 'een opoffering' om in de spits te spelen. De 22-jarige Ghanees, die imponeerde tegen Rangers (4-0 winst), benadrukt ook als nummer 9 alles te geven voor Ajax, maar voelt zich ondanks zijn fantastische prestatie niet helemaal senang op die plek. "Ja, het is een sacrifice, omdat het niet mijn positie is", aldus de gelegenheidsspits, die tegen Rangers een fantastisch doelpunt maakte door na een lange dribbel af te drukken in de verre kruising.

Kudus wekt met dat antwoord verbazing bij onder meer Wesley Sneijder. "Dat had hij niet moeten zeggen", aldus de Oranje-recordinternational bij RTL 7. "Zijn goal maakt hij ook gewoon vanuit de nummer 10-positie. Hij komt steeds tussen de linies, juist omdat hij vanuit de spitspositie kan wegtrekken. Had hij niet moeten zeggen, maar goed. Hij handelt snel voor de camera, en hij moet wat zeggen."

Hedwiges Maduro kan zich eveneens totaal niet vinden in het antwoord van Kudus. "Hij was ongrijpbaar vandaag", aldus Maduro. "Ik snap niet echt wat hij bedoelt. Dit moeten heel veel spelers afleren. Je moet meer in zones praten. Uiteindelijk kom je in een zone. Je kunt wel zeggen: 'Ik ben een 10', maar je moet gewoon in een zone kunnen spelen. Je praat niet meer in nummers als een 8, 9 of 10."

Kudus was voor het overige juist heel positief voor de camera van RTL 7. "We hebben als team goed gespeeld en de drie punten behaald", aldus de Ajacied, die de voorkeur kreeg boven Brian Brobbey. Kudus beschouwt zijn uitverkiezing tot Man of the Match als een 'teamprestatie'. "Als het collectief klopt dan kunnen de individuen uitblinken. Dus het is het hele team, maar ik ben blij met mijn prestatie. Dit is nog maar het begin. Ik blijf gewoon hard werken."

WAUW KUDUS! ?? De Ghanees bewijst het gelijk van Alfred Schreuder met een fantastische goal! ?? Het lijkt een afslachting te gaan worden voor Rangers, 3-0 na een klein half uur! ??#ZiggoSport #UCL #AJARAN pic.twitter.com/mmKNzom2Yz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 7, 2022

Het liefst speelt de Ghanees international dus achter de spits. "Maar ik ben een teamspeler, dat heb je vandaag kunnen zien. Ik ben geen spits, maar ik doe mijn uiterste best op welke positie ik ook word ingezet. Iedereen weet dat aanvallende middenvelder mijn natuurlijke positie is, maar zoals ik zei: als ik mezelf een paar duels moet opofferen voor het team, dan doe ik dat graag en met honderd procent inzet. Het is niet mijn positie. Je kunt erover zeuren, maar ik sta er positief in en doe mijn best."