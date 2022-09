Schreuder geniet van eigen uitvinding; Van Bronckhorst schrikt van Rangers

Woensdag, 7 september 2022 om 21:53 • Wessel Antes • Laatste update: 23:07

Alfred Schreuder heeft woensdagavond genoten van Ajax, en Mohammed Kudus als spits in het bijzonder. Dat zegt de trainer van Ajax in gesprek met RTL 7. Schreuder looft met name de manier waarop zijn elftal de wedstrijd in ging. Giovanni van Bronckhorst moest met zijn Rangers na de zeperd tegen Celtic wederom een 4-0 nederlaag slikken en is geschrokken van zijn elftal.

Schreuder was erg tevreden over het spel dat zijn elftal liet zien woensdagavond. Al na 33 minuten stonden de Amsterdammers met een marge van drie doelpunten voor. “Ik zag een Ajax wat heel veel plezier heeft en heel veel energie uitstraalt. Volgens mij zijn dat de basisvoorwaarden om een goede wedstrijd te spelen. Tactisch hebben we goede keuzes gemaakt, maar daar ligt het helemaal niet aan. Ik heb vandaag een team gezien dat graag wilde winnen en graag samen wilde spelen.”

De keuze van de trainer om Kudus in de spitspositie op te stellen, ten koste van Brian Brobbey, pakte tegen Rangers goed uit. “Daar zijn we blij mee, dat hij die positie zo heeft ingevuld. We wisten dat al vanaf de voorbereiding. Ik vind Mo een echte goede aanvaller, die van rechts naar binnen kan spelen en op 9. Zeker tegen bepaalde ploegen die soms niet altijd doordekken is hij geweldig balvast. Ik hou ook van dat soort linkspoten.” De mooiste treffer van de avond kwam uiteindelijk op naam van Kudus, die vanaf de linkerkant van het strafschopgebied met een diagonaal schot Ajax op 3-0 zette.

Rangers-manager Van Bronckhorst was een stuk minder positief over zijn elftal. De Schotten gaven in de Johan Cruijff ArenA totaal niet thuis. “Ik ben echt geschrokken. Zeker in de eerste helft was het verschil echt te groot. We hadden echt moeite met de positiewisselingen en diepgang van Ajax. We zaten totaal niet in de wedstrijd, waardoor het duel op vijf minuten werd beslist."