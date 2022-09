Peter Bosz ziet PSG en Marseille weglopen na wanprestatie Lyon

Woensdag, 7 september 2022 om 20:51 • Wessel Antes

Lyon is er woensdagavond niet in geslaagd om met de inhaalwedstrijd in de Ligue 1 tegen Lorient (3-1 nederlaag) op gelijke hoogte te komen met koplopers Paris Saint-Germain en Olympique Marseille. Het elftal van Peter Bosz speelde een kansloze uitwedstrijd tegen Lorient, dat normaliter laagvlieger is in Frankrijk. Bij de thuisploeg stond ex-PSV’er Yvon Mvogo onder de lat. Hij zag zijn ploeg, ondanks een tegendoelpunt van Alexandre Lacazette, uiteindelijk vrij eenvoudig overeind blijven tegen een machteloos Lyon.

Al na zes minuten liep Lyon tegen een achterstand aan. Een fantastische vrije trap van Enzo Le Fee in de kruising liet Lyon-keeper Anthony Lopes kansloos achter. Toch kwam het elftal van Bosz snel langszij dankzij een doelpunt van Lacazette. De gelouterde spits ontving de bal van Braziliaan Tete na een goede dribbel, en schoot die met links hard langs Mvogo.

Drie minuten later wist Lorient-spits Terem Moffi de voorsprong alweer te herstellen. De Nigeriaan ontving de bal na een functioneel hakje van Dango Ouattara en lifte die vervolgens op subtiele wijze over Lopes heen. Na een gigantische kans van Lacazette was het slotakkoord voor Ouattara zelf: een scherpe voorzet van Gedeon Kalulu viel precies op zijn voet en vanuit de lucht wist de aanvaller uit Burkina Faso de Portugese doelman te verschalken: 3-1. Daardoor staat Lyon nu alweer drie punten achter op koplopers PSG en Marseille. Bosz en zijn elftal delen de vierde plek momenteel met het verrassend goed begonnen Lorient.