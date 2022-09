Voormalig Excelsior-aanvaller Edwards man van de wedstrijd bij CL-debuut

Woensdag, 7 september 2022 om 20:41 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:47

Eintracht Frankfurt is woensdagavond in eigen huis onderuit gegaan tegen Sporting Lissabon in Groep D van de Champions League. De Duitsers verloren met 0-3. Marcus Edwards, die in de zomer van 2018 voor één jaar werd gehuurd door Excelsior, was met een goal en een assist bij zijn Champions League-debuut de grote man in het Deutsche Bank Park stadion.

Bij Eintracht Frankfurt startte trainer Oliver Glasner met ex-PSV’er Mario Götze vanaf de aftrap. De middenvelder is een vaste waarde bij de Duitsers en begon dit seizoen in alle vijf de Bundesliga-wedstrijden tot dusver in de basis. Daarin was hij goed voor één doelpunt. Aan de kant van Sporting Lissabon kon Jeremiah St. Juste op een basisplaats rekenen. De verdediger, die deze zomer voor 9,5 miljoen euro overkwam van FSV Mainz 05, moet het in de Portugese competitie voornamelijk doen met invalbeurten.

Lang gebeurde er niets, maar opeens gaat het los in Frankfurt! Sporting Club komt razendsnel achter elkaar op een 2-0 voorsprong #ZiggoSport #UCL #FRASPO pic.twitter.com/oJWwy71lOD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 7, 2022

In de dertiende minuut van de wedstrijd dacht Sporting Lissabon een penalty toegewezen te krijgen nadat Christopher Lenz een overtreding maakte op Edwards. De VAR was het hier echter niet mee eens, waardoor de strafschop niet doorging. Beide elftallen kwamen in het eerste bedrijf niet tot hele grote kansen, waardoor 0-0 de ruststand was. Na de pauze was het Edwards die in de 65ste minuut de openingstreffer maakte.

De Engelsman kreeg de bal van Hidemasa Morita, kapte zijn man uit en schoot in de rechteronderhoek langs Eintracht Frankfurt-keeper Kevin Trapp: 0-1. De ex-speler van Excelsior stond met een assist ook aan de basis van de tweede treffer. Edwards was op de counter razendsnel en omspeelde daarna twee man voordat hij het overzicht behield en Francisco Trincâo bediende. De huurling van Barcelona verdubbelde middels een hard en laag schot de score: 0-2. Nuno Santos tekende met zijn treffer in de slotfase voor de 0-3.