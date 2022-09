Ajax kent overtuigende start CL en laat werkelijk niets heel van Rangers

Woensdag, 7 september 2022 om 20:36 • Mart van Mourik

Ajax heeft woensdagavond een klinkende zege geboekt in de Champions League. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van trainer Alfred Schreuder met 4-0 te sterk voor Rangers. De mooiste treffer van de avond kwam op naam van Mohammed Kudus, die vanaf de linkerkant van het strafschopgebied met een diagonaal schot Ajax op 3-0 zette. Later op de avond wordt de tweede wedstrijd in Groep C afgewerkt tussen Napoli en Liverpool.

Schreuder koos ervoor om zijn opstelling op twee posities te wijzigen ten opzichte van het gewonnen duel met SC Cambuur (4-0 winst). Links op het middenveld werd Davy Klaassen vervangen door Kenneth Taylor, terwijl de coach in de spitspositie verrassend genoeg de voorkeur gaf aan Mohammed Kudus. Ajax zocht vanaf de eerste speelminuut fanatiek de aanval, al slaagde Rangers er in de openingsfase nog in om stand te houden.

Het Schotse verzet brak na ruim een kwartier spelen. Edson Álvarez torende hoog boven de vijandige defensie uit en knikte binnen uit een corner van Steven Berghuis: 1-0. De tweede serieuze kans van de wedstrijd werd gecreëerd door Daley Blind en Steven Bergwijn, die de bal nét niet bij Dusan Tadic kregen. Vervolgens had Devyne Rensch de voorsprong moeten uitbouwen. De rechtsachter kwam vrij voor het vijandige doel te staan na fraai combinatievoetbal met onder meer Berghuis, maar hij schoot voorlangs.

De Amsterdammers haalden de voet niet van het gaspedaal en verdubbelden na een half uur spelen de voorsprong. Kudus gaf de bal al dan niet bewust mee aan Berghuis, die het zestienmetergebied binnenliep. De aanvaller schoot vanaf de rechterkant op doel en vond via het been van James Sands de 2-0. Laatstgenoemde kreeg een eigen doelpunt op zijn naam. De 3-0 viel vrijwel direct na de tweede treffer. Na een inspeelpass van Calvin Bassey wurmde Kudus zich op snelheid en kracht langs James Tavernier. Vanaf de linkerkant van het strafschopgebied bezorgde hij zijn ploeg met een fraai, diagonaal schot de snelste 3-0 voorsprong in de Champions League ooit.

Rangers had enorm veel moeite met de oneindige positiewisselingen van Ajax en mocht van geluk spreken dat de marge halverwege ‘slechts’ drie doelpunten was. In de openingsfase van het tweede bedrijf namen de Amsterdammers enigszins gas terug, al leverde dat geen mogelijkheden voor de bezoekers op. De eerste grote mogelijkheid van de tweede helft was voor Kudus, die een formidabele dribbel inzette maar strandde in het zicht van de haven.

Een kwartier voor tijd leek Rangers een eretreffer aan te tekenen. Ryan Kent werd over de linkerflank de diepte ingestuurd en legde terug op Borna Barisic, die op fraaie wijze de rechterbovenhoek vond. Kent stond echter buitenspel op het moment dat de eerdere pass verstuurd werd: doelpunt afgekeurd. In de tachtigste minuut werd het slotakkoord gespeeld door Steven Bergwijn. De aanvaller speelde zich eenvoudigerwijs door de Schotse defensie heen en bepaalde de eindstand: 4-0.