Xavi gunt Frenkie de Jong nieuwe kans in basiself bij Barcelona

Woensdag, 7 september 2022 om 19:47 • Wessel Antes • Laatste update: 20:08

Frenkie de Jong start woensdagavond tijdens het eerste Champions League-duel met Viktoria Plzen in de basis bij Barcelona. Xavi gaf op de persconferentie al aan dat hij dit seizoen vaker gaat rouleren en houdt zich nu aan zijn woorden. Memphis Depay zal wel moeten toekijken vanaf de bank. De wedstrijd begint om 21.00 in Spotify Camp Nou.

De Spaanse manager had bemoedigende woorden voor De Jong tijdens de perconferentie afgelopen dinsdag. De Nederlander begon tijdens de afgelopen twee LaLiga-wedstrijden op de bank bij Barça, maar kreeg te horen dat zijn trainer van plan is vaker te rouleren. “Spelers hebben rust nodig en we hebben een grote selectie.” Tegen Plzen mag De Jong direct de plek van Gavi overnemen. Samen met Franck Kessié en Pedri vormt hij het middenveld.



Onder de lat staat zoals altijd doelman Marc-André ter Stegen geposteerd. Voor zich ziet de Duitser een centraal duo van Jules Koundé en Andreas Christensen staan. Op de rechterflank krijgt Sergi Roberto bij afwezigheid van Héctor Bellerin nog altijd de voorkeur, terwijl Jordi Alba weer eens de linkerflank mag bestrijken. Alba moest dit seizoen vaak banken omdat jongeling Alejandro Baldé een uitstekende indruk achterlaat. De achttienjarige Spanjaard krijgt in Catalonië veel lof over zijn eerste optredens in het shirt van Barça.

Voorin start Xavi met Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski en Ansu Fati. Daardoor beginnen aanvallers als Ferran Torres, Depay en Raphinha als reservespelers. Lewandowski jaagt woensdag op zijn 87ste doelpunt in de Champions League. De Pool won het toernooi tot dusver één keer, met Bayern Munchen in 2019/20.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Alba; De Jong, Kessie, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Fati

Opstelling Viktoria Plzen: Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Bucha, Kalvach, Vlkanova; Sykora, Chory, Mosquera