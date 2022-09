Mohammed Kudus schiet CL-record Ajax uit 2004 uit de boeken

Woensdag, 7 september 2022 om 19:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:46

Ajax is op uitstekende wijze begonnen aan het nieuwe seizoen in de Champions League. In eigen huis genoot de ploeg van trainer Alfred Schreuder na precies 33:00 speelminuten al een 3-0 voorsprong op Rangers, dat nauwelijks aan voetballen toekomt. Nooit eerder wist Ajax dusdanig snel tot drie treffers te komen in het miljardenbal.

De score werd in de zeventiende speelminuut geopend door Edson Álvarez. De verdedigende middenvelder torende hoog boven de vijandige defensie uit en knikte binnen uit een corner van Steven Berghuis: 1-0. De Amsterdammers haalden de voet niet van het gaspedaal en verdubbelden na een half uur spelen de voorsprong.

33:00 - Against Rangers, Ajax have recorded their quickest three goal lead in Champions League history (the third goal came at 33:00), beating their previous record from 2004 (33:07 at home v Maccabi Tel Aviv). Explosive. pic.twitter.com/MLFWvZmTSZ