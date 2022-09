André Onana maakt debuut voor Internazionale tegen Bayern München

Woensdag, 7 september 2022 om 19:48 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:58

Simone Inzaghi en Julian Nagelsmann hebben hun opstelling bekendgemaakt voor de wedstrijd van woensdagavond. Goed nieuws voor André Onana: de doelman maakt tegen Bayern München zijn officiële debuut onder de lat voor Internazionale. Aan de kant van de Duitsers staat Matthijs de Ligt in de basis; Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch beginnen op de bank.

Onana maakte in de voorbereiding minuten tegen FC Lugano, AS Monaco en Olympique Lyon, maar fungeerde vooralsnog als tweede doelman achter Samir Handanovic. Woensdag komt daar dus verandering in en begint de keeper in de basis bij de Italianen. Ook Denzel Dumfries start vanaf de aftrap, net als De Ligt bij Bayern München. Stefan de Vrij zit op de bank.

Op het middenveld spelen Henrikh Mkhitaryan, Marcelo Brozovic en Hakan Calhanoglu bij de thuisploeg. Nicolò Barella krijgt rust van Inzaghi. Nagelsmann kiest niet voor verassingen, met Marcel Sabitzer, Joshua Kimmich en Thomas Müller. Dat betekent dat Gravenberch, die dit seizoen al zes wedstrijden speelde voor zijn nieuwe ploeg, op de bank begint. Datzelfde geldt voor Mazraoui, die Ajax deze zomer transfervrij inruilde voor Bayern München.

In de voorhoede kan Inzaghi nog niet beschikken over Romelu Lukaku, waardoor Edin Dzeko zijn plek inneemt. In de wedstrijd tegen Milan begon de Bosniër nog op de bank en stond Joaquín Correa in de punt van de aanval naast Lautaro Martínez. Correa moet vanavond genoegen nemen met een plek op de bank. Bij Bayern München bestaat de voorhoede uit Kingsley Coman, Sadio Mané en Leroy Sané.

Opstelling Inter: Onana; Dumfries, Skriniar, D'Ambrosio, Bastoni, Gosens; Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu; Martínez, Dzeko

Opstelling Bayern München: Neuer; Pavard, De Ligt, Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer, Müller; Coman, Mané, Sané