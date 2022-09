Barcelona is na ongelukkig huwelijk eindelijk verlost van overbodige Pjanic

Woensdag, 7 september 2022 om 19:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:09

Er is een einde gekomen aan het uiterst ongelukkige huwelijk tussen Barcelona en Miralem Pjanic. De Bosniër vertrekt naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij gaat spelen voor Sharjah FC, zo meldt de Catalaanse grootmacht woensdagavond. Bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft hij een tweejarig contract getekend. Barça is vooral blij dat het met het vertrek ruimte vrijmaakt in het salarishuis.

Pjanic kwam in de zomer van 2020 naar LaLiga als onderdeel van een ruildeal met Arthur Melo. Waar hij bij Juventus altijd een vaste waarde was, kwam het er in Catalonië totaal niet uit. De rechtspoot kwam in de afgelopen twee jaar dertig keer in actie voor Barcelona, maar wist nooit te scoren en gaf geen enkele assist. Pjanic verdiende naar verluidt ruim dertien miljoen euro per jaar bij de Spaanse topclub. De club is dan ook blij dat de nodige ruimte vrijkomt in de financiële huishouding met het vertrek van de middenvelder.

Pjanic had bij Barcelona nog een contract tot medio 2024. De 107-voudig international van Bosnië en Herzegovina werd eerder deze zomer gelinkt aan Al-Nassr, OGC Nice en Olympique Marseille. De transfermarkt in Frankrijk sloot echter tegelijk met de rest van de grote competities in Europa. Een transfer naar Sharjah FC was wel nog mogelijk, daar in de Verenigde Arabische Emiraten de window later sluit. Ondanks het doorlopende contract heeft Barcelona besloten om Pjanic gratis te laten vertrekken.

Eerder deze zomer verzekerde Sharjah zich al van de diensten van Paco Alcácer. De 29-jarige spits werd transfervrij overgenomen van Villarreal. Voor Alcácer, negentienvoudig international van Spanje, zal dat hoogstwaarschijnlijk wel het einde betekenen van zijn interlandcarrière. Het lijkt erop dat Pjanic zich daar bij Bosnië niet druk om hoeft te maken. De middenvelder mocht in de benefietwedstrijd tegen Manchester City (3-3) twintig minuten meedoen. In LaLiga zat hij enkel op de bank dit seizoen. Afgelopen seizoen speelde Pjanic op huurbasis voor Besiktas.