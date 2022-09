Sneijder lovend over ontwikkeling ‘kennis’ bij Ajax: ‘Plek afgedwongen’

Woensdag, 7 september 2022 om 18:40 • Wessel Antes • Laatste update: 19:15

Wesley Sneijder kan enorm genieten van de ontwikkeling die Kenneth Taylor doormaakt bij Ajax, zo zegt de analist dinsdag bij RTL 7. Sneijder onthult dat de jonge middenvelder van Ajax een kennis van hem is die hij regelmatig spreekt, en weet daardoor te vertellen dat Taylor moeite had met geduldig blijven vorig seizoen. Sneijder verwacht dat Ajax de komende jaren nog veel plezier gaat overhouden aan de tweebenige middenvelder.

Op de vraag wat Sneijder van Taylor zijn ontwikkeling vindt reageert de ex-middenvelder van onder meer Ajax, Internazionale en Real Madrid positief. “Uitstekend natuurlijk, ik ken hem beetje. Het is iemand die nooit genoegen heeft genomen met een plek op de bank. Ik heb hem wel vaker gezien en gesproken. Ik weet ook dat hij wel eens ongeduldig was.” Sneijder looft Taylor om het lef dat hij heeft getoond door zich uit te spreken over zijn gebrek aan speeltijd.

“Afgelopen seizoen was hij niet blij met zijn reserverol en dan klopt hij gewoon bij de trainer aan. Dan word je ook niet zo’n makkelijke prooi van de trainer die maar continu genoegen moet nemen met een plek op de bank”, aldus Sneijder, die denkt dat Ajax nog veel plezier aan hem gaat beleven. “Hij heeft zijn plek afgedwongen met zijn spel, het is gewoon een hele goede speler die een mooie ontwikkeling doormaakt. Nu moet hij zich ook op dit niveau gaan ontwikkelen.”

Ook Hedwiges Maduro geniet van Taylor bij Ajax. “Hij speelt vrij volwassen al, tweebenig ook. Dat is super belangrijk voor een middenvelden, omdat je dan sneller kunt handelen.” Theo Janssen voegt toe dat Taylor het ontbrekende puzzelstukje was. “Hij past er echt tussen. Hij is een ideale speler voor naast Alvarez en net achter de nummer 10, wie daar ook staat. Hij kan vuil werk op knappen, maar is ook aan de bal een goede speler.”