Geertruida lijdt aan ziekte van Pfeiffer en is voorlopig niet inzetbaar

Woensdag, 7 september 2022 om 18:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:12

Lutsharel Geertruida lijdt aan de ziekte van Pfeiffer, zo maken journalisten Mikos Gouka en Dennis van Eersel woensdagavond bekend via Twitter. Woensdagochtend werd al bekend dat de selectie van Feyenoord op het vliegtuig naar Rome was gestapt zonder Geertruida. De verdediger annex middenvelder is nog niet voldoende hersteld om af te reizen naar de Italiaanse hoofdstad.

Het is vooralsnog onbekend tot wanneer Geertruida precies inzetbaar is, maar alles wijst erop dat hij pas na komende interlandperiode weer beschikbaar is voor Feyenoord. Het wordt een race tegen de klok voor Geertruida om die interlands van Jong Oranje, dat het opneemt tegen België (23 september) en Roemenië (27 september), te halen. De Feyenoorder werd niet opgeroepen door Louis van Gaal.

Beterschap, Lutsha! ?? — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 7, 2022

Een andere afwezige in de selectie is Ezequiel Bullaude. De kersverse aanwinst is nog niet speelgerechtigd. In totaal neemt Slot 23 spelers mee voor het uitduel met Lazio. Geertruida moest het competitieduel met Go Ahead Eagles afgelopen weekend laten schieten vanwege ziekte en is nog niet voldoende hersteld. De jeugdinternational van Oranje kwam dit seizoen als rechtsback en controlerende middenvelder in actie.

De kans is groot dat Slot tijdens het uitduel met Lazio een beroep doet op Mimeirhel Benita als rechtsback. De achttienjarige vleugelverdediger viel zaterdagavond tijdens de 3-4 zege op Go Ahead verdienstelijk in en lijkt een serieuze optie voor het Europa League-duel in Rome. Naast Geertruida stond ook achter de naam van Marcus Pedersen een vraagteken, maar de Noor is wel van de partij. Pedersen werd tegen Go Ahead in de rust gewisseld vanwege een knieblessure.

23-koppige selectie Feyenoord: Bijlow, Pedersen, Bjørkan, Rasmussen, Jahanbakhsh, Timber, Danilo, Kökcü, Dilrosun, Paixão, López, Szymanski, Trauner, Hartman, Wieffer, Marciano, Wellenreuther, Wålemark, Benita, Taabouni, Idrissi, Giménez, Hancko.