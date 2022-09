Schreuder verrast en gunt Kudus eerste basisplek van het seizoen

Woensdag, 7 september 2022 om 17:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:45

Alfred Schreuder heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor het thuisduel met Rangers van woensdagavond. De 49-jarige oefenmeester kiest in het eerste groepsduel van de Champions League voor vrijwel dezelfde elf namen die afgelopen zaterdag SC Cambuur met 4-0 opzijzetten. Alleen Brian Brobbey moet plaatsmaken voor Mohammed Kudus. Het duel in de Johan Cruijff ArenA vangt om 18.45 uur aan.

Schreuder kan in het duel met Rangers over een nagenoeg fitte selectie beschikken. Alleen Owen Wijndal is nog geblesseerd. Met Daley Blind als linksback wisten de Amsterdammers de laatste drie Eredivisie-duels de nul te houden. Er is voor Schreuder dan ook geen reden om wijzigingen in zijn achterhoede door te voeren. Remko Pasveer verdedigt opnieuw het doel en Blind vormt de defensie van Ajax met Calvin Bassey, Jurriën Timber en Devyne Rensch, die na een mindere seizoensstart weet te overtuigen als rechtsback.

Op het middenveld kiest Schreuder voor Edson Álvarez en Kenneth Taylor als controleurs, terwijl Steven Berghuis als nummer 10 fungeert. Dusan Tadic begint als rechtsbuiten op de plek van de vertrokken Antony, de positie waar de Serviër ook al speelde tegen Cambuur en FC Utrecht (0-2 winst). De voorhoede wordt verrassend genoeg gecompleteerd door Kudus en Steven Bergwijn. Kudus krijgt van Schreuder dus eindelijk de kans zich te laten zien.

Eerste keer in de basis

Het is voor de Ghanees zijn eerste basisplaats van het seizoen. Afgelopen zaterdag kreeg hij tegen Cambuur een helft om zich te bewijzen en was hij meteen trefzeker. Het gebrek aan speeltijd leidde ertoe dat Kudus in de zomer een transfer wilde forceren naar Everton. De club uit de Premier League zag de middenvelder annex aanvaller graag komen, maar zag Ajax de poot stijf houden. Kudus besloot uit onvrede niet te trainen, maar werd wel binnenboord gehouden. Tegen Rangers krijgt hij de kans om het ongelijk van de trainer te bewijzen.

Voor Ajax lijkt een zege in eigen huis tegen Rangers woensdagavond een must. Niet in de eerste plaats omdat de Schotten de zwakste broeder uit Groep A zijn. De Telegraaf zocht uit dat van de tien keer dat de Amsterdammers het Champions League-seizoen met een gelijkspel of een nederlaag begonnen, er maar één keer werd overwinterd in het miljardenbal (tien procent). Bij een zege in het openingsduel slaagde Ajax er zes van de zeven keer (86 procent) in om de laatste zestien te bereiken.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Berghuis, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn

Opstelling Rangers: McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Kamara, Lundstram; Tillman, Wright, Kent; Colak