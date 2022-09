Blessure gooit roet in het eten voor Benzema: geen stadsderby en interlandbreak

Woensdag, 7 september 2022 om 17:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:23

Het uitvallen van Karim Benzema was een grote smet op de klinkende 0-3 overwinning van Real Madrid op bezoek bij Celtic tijdens de openingsspeeldag van de Champions League. De Franse spits moest de strijd na een halfuur staken en ligt enkele weken uit de roulatie. Benzema mist onder meer de stadsderby tegen Atlético Madrid en de interlandbreak met de Franse nationale ploeg. Verwacht wordt dat hij tegen Osasuna weer inzetbaar is.

Benzema begon halverwege de eerste helft te trekkebenen en liet zich na een half uur vervangen door Eden Hazard. De Fransman leek last te hebben van zijn knie. Onderzoek heeft uitgewezen dat het een spierblessure in het bovenbeen betreft. De competitiewedstrijd van aanstaande zondag tegen Real Mallorca moet hij noodgedwongen laten schieten, net als het Champions League-duel met RB Leipzig, de derby tegen Atlético Madrid en het uitstapje met de Franse ploeg.

Marca schrijft dat verwacht wordt dat Benzema begin oktober weer aansluit, als de thuiswedstrijd tegen Osasuna op het programma staat (2 oktober). Hoewel er in eerste instantie voorzichtig optimisme heerste, valt de schade dus toch tegen. Met de nationale ploeg van Frankrijk staan in de laatste week van september een tweetal Nations League-wedstrijden op het programma. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps neemt het op 22 september op tegen Oostenrijk, waarna drie dagen later Denemarken de tegenstander is.

Ook Éder Militão is niet ongeschonden uit de strijd gekomen. De Braziliaan kampt eveneens met een spierblessure in zijn linkerbeen en werd in de rust gewisseld. Carlo Ancelotti gaf meteen aan dat het niets ernstigs betrof, maar wenste geen risico te nemen met de verdediger. Het idee met de centrale verdediger was om donderdag tests te laten doen, maar die werden op verzoek van de speler naar woensdag gehaald. Er is geen specifiek letsel geconstateerd. Een MRI moet daar definitief uitsluitsel over geven. Verwacht wordt dat ook Militão niet speelt tegen Mallorca.