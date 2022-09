Chelsea tast diep in de buidel en keert Tuchel gigantische oprotpremie uit

Woensdag, 7 september 2022 om 16:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:49

Thomas Tuchel hoeft niet op een houtje te bijten nu hij ontslagen is als manager van Chelsea. De Duitser krijgt een ontslagvergoeding mee van vijftien miljoen euro. Zijn technische staf, die eveneens het veld moet ruimen, mag samen 2,3 miljoen euro verdelen. De oprotpremier is hoog doordat Tuchel tot een van de best betaalde trainers in de Premier League behoorde.

Woensdagochtend kwam toch enigszins onverwacht het nieuws dat Chelsea niet verder wenste te gaan met Tuchel. De Duitse manager verspeelde in de Premier League al acht punten en ging dinsdagavond tijdens de eerste speeldag van de Champions League op beschamende wijze onderuit op bezoek bij Dinamo Zagreb (1-0). Voor de Amerikaanse eigenaren was het voldoende om de 49-jarige Tuchel zijn congé te geven. Engelse bronnen melden dat de beslissing om Tuchel te ontslaan echter al eerder was genomen.

De Duitser behoorde met een jaarsalaris van vijftien miljoen euro tot een van de best betaalde trainers op het hoogste niveau in Engeland. In totaal kost het ontslag van de trainersstaf Chelsea ruim zeventien miljoen euro. Tuchel zou zijn vermogen daarmee meteen verdubbelen. Met het afkopen van de contracten van Tuchel en zijn assistenten is het nog niet gedaan voor Chelsea, daar de club nu op zoek moet naar een opvolger. Volgens de bookmakers is Graham Potter de meest aangewezen persoon om het roer over te nemen op Stamford Bridge.

Liverpool Echo voegt toe dat Chelsea sinds de aanstelling van Jürgen Klopp in 2015 bij Liverpool ruim 45 miljoen euro heeft uitgegeven aan ontslagpremies. Onder meer het ontslag van Antonio Conte kostte de club in 2018 ruim dertig miljoen euro aan ontslagvergoedingen, terwijl dat van Frank Lampard naar verluidt ongeveer 'slechts' twee miljoen bedroeg. Guus Hiddink was alleen interim-baas, terwijl Maurizio Sarri Chelsea rechtstreeks verliet voor Juventus in 2019. Ook Manchester City, waar Josep Guardiola sinds 2016 de scepter zwaait, gaf niet zoveel uit ontslagpremies.