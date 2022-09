Gregory van der Wiel blijft zoekende: ‘Het is nog niet zo makkelijk’

Woensdag, 7 september 2022 om 15:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:53

Afgelopen woensdag 31 augustus was het Life After Football Gentlemen’s Dinner en Voetbalzone was daarbij aanwezig. Verslaggever Kalum van Oudheusden sprak onder meer met Ruud Gullit, Gregory van der Wiel en Ronald Koeman. Laatstgenoemde sierde ditmaal de cover van het blad dat volstaat met voetbal, fashion en lifestyle. De voormalig en toekomstig bondscoach van het Nederlands elftal oogst vooral lof bij zijn collega's.

"Ik gun hem echt alles. Behalve op de golfbaan, dan gun ik hem minder", lacht Gullit, die naar eigen zeggen zelf een fijne 'Life After Football' heeft gehad. "En dat heb ik nog steeds. Ik hoop het ook graag zo te houden. Ik zie al die trainers oud, grijs en kaal worden. Het ziet er niet meer uit. Die druk heb ik niet." Volgens Ronald de Boer is Koeman een man 'die weet wat hij wil'. "Dat zie je ook als trainer zijnde. Het is iemand die heel duidelijk en recht door zee is. Wat hij voor ogen heeft, daar moet alles voor wijken, koste wat kost. Zoals het hoort op topniveau."

Ook Van der Wiel was een van de genodigden. De voormalig Oranje-international hing vorig jaar zijn schoenen definitief aan de wilgen, nadat hij merkte dat hij met mentale problemen te kampen had. "Ik heb het geprobeerd, maar het lukte niet", doelt de verdediger op zijn kortstondige avontuur bij RKC Waalwijk. "Ik was mentaal niet in de juiste staat om nog aan de slag te gaan. Helaas. Ook het leven na het voetbal is zoekende. Dat is nog niet zo makkelijk eigenlijk. Ik ben met veel leuke dingen bezig waar ik me in interesseer, maar ik heb nog niet iets gevonden waar ik mijn nieuwe carrière in zie."

De avond draaide uiteindelijk om Koeman. De bij Barcelona ontslagen oefenmeester sierde de cover en werd ruimschoots in het zonnetje gezet. Koeman denkt dat mensen een goed beeld van hem hebben. "Ik denk dat mensen mij zien als iemand die altijd nuchter is gebleven, ondanks dat ik het goed heb gedaan in mijn carrière. Dat het ook wel gezellig kan zijn. Ik heb niet echt een ander leven gehad dan tijdens mijn voetbalperiode. In de voetballerij ben je zes à zeven dagen in de week druk, als trainer nog meer dan als speler."

Aan een leven na het voetbal denkt Koeman nog niet. Na het WK keert de 59-jarige keuzeheer terug bij het Nederlands elftal, waar hij Louis van Gaal opvolgt. "Als trainer krijg je ook periodes dat je geen trainer bent. Dan krijg je meer inzichten in wat het leven inhoudt zonder voetbal. Dat is soms ook prettig. Ik ben me bewust van het feit dat er ooit een einde gaat komen aan mijn carrière, ook aan mijn carrière als trainer, maar ik kijk er niet tegenop hoe dat zal zijn", aldus Koeman.