Ajax-talenten geven het goede voorbeeld met zege in Youth League

Woensdag, 7 september 2022 om 14:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:06

Ajax Onder 18 is goed begonnen aan de groepsfase van de UEFA Youth League. Trainer Frank Peereboom zag zijn elftal woensdagmiddag mede dankzij een goede start van het duel met 2-1 winnen van Rangers Onder 18. De jeugdwedstrijd werd aandachtig bekeken door onder meer algemeen directeur Edwin van der Sar en oud-speler Ronald de Boer. Ajax speelt woensdagavond in de poulefase van de Champions League ook tegen Rangers, met 18.45 uur als aanvangstijdstip.

De thuisploeg trok het initiatief snel naar zich toe, wat resulteerde in de openingstreffer in de twaalfde minuut. Een goede voorzet vanaf links van vleugelverdediger Chahine van Bohemen werd bij de eerste paal binnengetikt door de alerte Skye Vink. De zoon van voormalig Ajacied Marciano Vink was dolblij met zijn vroege treffer in Europees verband. De doelpuntenmaker werd uitbundig gefeliciteerd door zijn ploeggenoten. Een prima start derhalve voor het jeugdelftal van Ajax.

Vink dacht luttele minuten later weer te scoren, maar ditmaal kon Rangers-doelman Jacob Pazikas wel redding brengen. Ajax Onder 18 bleef jagen op de 2-0, maar kwam aan de andere kant goed weg toen Robbie Fraser in de 29ste minuut op de paal kopte. Een minuut later was de tweede Amsterdamse treffer een feit. Na een goed uitgespeelde counter was het Stanis Idumbo Muzambo die van dichtbij wist te scoren. Rangers gaf zich niet gewonnen na de nieuwe dreun en met nog acht minuten tot het rustsignaal werd de achterstand verkleind. Het was Lewis MacKinnon die al koppend de 2-1 op het scorebord bracht.

Na rust hielden beide jeugdteams elkaar behoorlijk in evenwicht. Ajax Onder 18 kreeg een waarschuwing in minuut 65 toen een schot van Ross McCausland via doelman Sten Kremers tegen de lat terechtkwam. Doelpuntenmaker Mackinnon trof slechts een minuut later de paal. Met nog ruim twintig minuten op de klok legde de scheidsrechter de bal op de stip, na een overtreding van Jorrel Hato op Robbie Ure. Heel Ajax haalde vervolgens opgelucht adem toen Jason Lindsay de strafschop tegen de paal schoot.

In de slotfase kreeg Ajax Onder 18 meer ruimte op de counter, daar Rangers steeds meer risico's nam in de jacht op de gelijkmaker. Vink en Idumbo combineerden er lustig op los, maar de pass van laatstgenoemde kwam niet aan bij de vrijstaande Rida Chahid. Zodoende bleef het tot de allerlaatste seconde spannend op De Toekomst. In de vijfde minuut van blessuretijd was Kremers de held van Ajax vanwege een fabelachtige redding op een geplaatste vrije trap van invaller Bailey Rice. Kort daarna greep de alerte Olivier Aertssen op tijd in bij een hoekschop van Rangers. Na 96 minuten klonk het laatste fluitsignaal en konden de Ajacied de zwaarbevochten zege gaan vieren.

Ronald de Boer en Edwin van der Sar zagen Ajax Onder 18 nipt winnen van Rangers Onder 18.