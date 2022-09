Toptalent van Ajax is klaar om te vlammen: ‘Ik blijf Ten Hag eeuwig dankbaar’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor de pas zeventienjarige Amourricho van Axel Dongen, die vorig seizoen onder Erik ten Hag debuteerde in de hoofdmacht van Ajax. Daarna lag de linksbuiten er lange tijd uit met een enkelblessure, maar afgelopen maandag liet hij tegen Heracles Almelo (4-0 winst), met een pleintjesactie op de achterlijn, zien weer helemaal terug te zijn.

Het is misschien wel de meest in het oog springende naam die op Sportcomplex De Toekomst rondloopt: Amourrichio Jahvairo Déshauntino van Axel Dongen. Toch maakte de winnaar van de Abdelhak Nouri Trofee van het seizoen 2020/21 in de afgelopen jaren vooral furore met zijn voeten. Ieder jaar behoorde de buitenspeler tot de beste spelers van zijn lichting, al blijft de in Almere geboren Van Axel Dongen zelf liever bescheiden.

“Als je altijd al hard werkt en je gaat presteren gaan mensen je vanzelf zien als een talent. Ik noem mezelf liever een speler met potentie en het is aan mij om dat te laten zien. Ik spreek het liefst met mijn voeten. Gewoon lekker voetballen en de rest komt vanzelf”, aldus Van Axel Dongen. Uitspraken die passen bij het karakter van de jonge vleugelspeler, die al sinds zijn negende is aangesloten bij de jeugdopleiding van Ajax.

Van Axel Dongen begon met voetballen bij Zeeburgia, maar vertrok daar alweer razendsnel. Op straat leerde hij de fijne kneepjes van het vak. “Bij Zeeburgia was ik nog heel jong. Ik kon eigenlijk niet eens echt voetballen, maar vond het wel gewoon leuk om achter de bal aan te rennen. Ik begreep het spelletje ook nog niet helemaal. Ik vond het leuker om in de buurt te voetballen, op straat met oudere jongens. Zij zeiden tegen me dat ik bij een club moest gaan spelen. Toen heb ik me aangemeld bij OSV in Amsterdam en binnen zes maanden werd ik gescout door Ajax.”

Inmiddels is De Toekomst een tweede thuis voor Van Axel Dongen. “Ik ben hier vrijwel elke dag. De jongens die ik hier heb leren kennen zie ik als familie. Bijvoorbeeld Gabriel Misehouy, met hem speelde ik al samen bij OSV. We kennen elkaar al heel lang en zijn elke dag samen. Ik zie hem als een broer, niet eens meer als een vriend.” Het tweetal is dit seizoen vast onderdeel van de selectie van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Ook Misehouy staat te boek als een groot talent en was een van de uitblinkers bij Nederland Onder 17 op het afgelopen jeugd-EK.

Als kind keek Van Axel Dongen vaak naar wedstrijden van Ajax. Bepaalde spelers zijn hem in het bijzonder bijgebleven. “Ik weet nog goed dat ik fan was van Tobias Sana, haha. Uiteindelijk heeft hij niet lang bij Ajax gespeeld, maar bij hem zag ik het plezier altijd terug in zijn spel. Ook naar Viktor Fischer keek ik echt op. Als je altijd naar zulke spelers hebt gekeken op televisie, is het mooi om nu zelf richting de Johan Cruijff ArenA te gaan.”

Van Axel Dongen in actie als jeugdspeler van Ajax tegen PSV



Bepaalde jeugdtrainers zijn Van Axel Dongen in het bijzonder bijgebleven. Zo is hij Regilio Simons, de vader van PSV-middenvelder Xavi, zeer dankbaar. “Met hem had ik altijd een goede band, maar hij is inmiddels weg bij Ajax. Ook Robin Veldman, die naar Anderlecht is gegaan, ben ik dankbaar. Robin heeft mij geholpen met mijn ontwikkeling op de linksbuitenpositie. Van hem heb ik echt dingen kunnen leren waar ik vandaag de dag gebruik van maak. Die twee hebben een hele grote rol gespeeld in mijn jeugdopleiding hier bij Ajax.”

Van Axel Dongen weet goed wat zijn kwaliteiten zijn. “Ik ben een buitenspeler die gemakkelijk aan beide kanten kan passeren, zowel links- als rechtsom. Daarnaast ben ik goed in het combinatiespel, maar kan ik ook in de diepte aangespeeld worden. Ik ben fysiek sterk aan de bal en heb een goed rechterbeen. Eigenlijk ben ik best veelzijdig voor iemand op de vleugels.” Toch kan Van Axel Dongen nog een hoop leren, zo zegt hij zelf. “Ik moet leren om ruimtes te herkennen, zodat ik niet altijd in de duels kom. Het hoeft niet altijd op fysieke kracht. Dat is mijn grootste verbeterpunt, waardoor ik het mezelf ook makkelijker zou kunnen maken in bepaalde situaties.”

Van Axel Dongen in duel met Mehdi Loune (Duitsland) als jeugdinternational van Nederland Onder 16

Van Axel Dongen was in meerdere jeugdelftallen van Ajax aanvoerder. Ook tijdens de 5-1 overwinning van Jong Ajax tegen De Graafschap dit seizoen droeg hij de band. De rappe buitenspeler denkt wel te weten waarom trainers vaak voor hem kiezen. “Ik denk dat ik natuurlijke leiderschap uitstraal. Ik kan jongens meenemen door middel van mijn spel, maar ben ook best verbaal aanwezig op het veld. Hoewel ik vaak de jongste was in mijn team mocht ik regelmatig de band dragen. Leeftijd maakt niet uit als je je op het veld een dominante speler bent. Die bluf heb ik op de straat aangeleerd.”

Van Axel Dongen als aanvoerder van Jong Ajax

Sinds hij de Abdelhak Nouri Trofee won in 2021 zijn de verwachtingen rondom Van Axel Dongen een stuk hoger. De prijs, die wordt uitgereikt aan het grootste talent in de jeugdopleiding van Ajax, werd eerder gewonnen door namen als Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Devyne Rensch. “Het is natuurlijk mooi om je naam in dat lijstje met winnaars te zien staan. Dat zijn veelal jongens die nu goed presteren en het ver hebben geschopt. Ik denk dat het normaal is dat mensen daardoor meer van mij gaan verwachten, want je krijgt die prijs niet zomaar natuurlijk. Nu is het aan mij om te laten zien dat ik het waard ben.”

Van Axel Dongen debuteerde op 15 december 2021 in de hoofdmacht van Ajax, tijdens het met 4-0 gewonnen bekerduel tegen amateurclub Barendrecht. Een kwartier voor tijd kwam hij in de ploeg voor Mohamed Daramy. Slechts één maand later volgde zijn Eredivisie-debuut. In De Galgenwaard verving Van Axel Dongen vijf minuten voor het laatste fluitsignaal Antony. “Ik vond het niet spannend, maar had wel een speciaal gevoel. Het is niet alledaags om als zeventienjarige bij de selectie van Ajax te zitten en zelfs je debuut te maken. Dat is niet voor iedereen weggelegd.”

Van Axel Dongen verving Antony tijdens zijn Eredivisie-debuut voor Ajax

Van Axel Dongen zal altijd met warme gevoelens terug blijven denken aan de kans die hij van Ten Hag heeft gekregen. “Ik blijf hem eeuwig dankbaar dat hij mij als jonge speler de kans heeft gegeven om met spelers als Antony en Dusan Tadic te mogen voetballen. Ik vind het dan ook mooi om te zien dat het inmiddels weer wat beter gaat met Manchester United, dat gun ik hem enorm. Helaas heb ik hem na zijn transfer naar United niet meer echt kunnen spreken, maar wie weet kruisen onze paden in de toekomst nog.”

Na zijn debuut raakte Van Axel Dongen geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij er een lange periode uit heeft gelegen. Toch is hij daardoor mentaal ook sterker geworden. “Niet alles komt snel achter elkaar. Na mijn debuut heb ik een aantal blessures gehad, maar mijn tijd gaat nog wel komen. Je moet je niet druk gaan maken of jezelf haasten, want juist geduldig blijven loont. Een blessure is balen, maar als gelovige weet ik dat alles al geschreven staat. Alles gebeurt met een reden en ik geloof dat er nog veel mooie dingen aankomen.”

Het contract van het toptalent van Ajax loopt in 2023 af, maar haast heeft Van Axel Dongen niet. “Om eerlijk te zijn ben ik momenteel nog niet bezig met het verlengen van mijn contract. Ik focus mezelf voor nu volledig op fit blijven en spelen en zie wel wat er op mijn pad komt. Gesprekken zijn nog niet aan de gang, maar dat kan altijd nog komen.”

Van Axel Dongen voelt zichzelf fysiek steeds fitter worden en neemt rustig de tijd om volledig terug te keren op zijn oude niveau. “Ik ben jong en moet mijn lichaam nog leren kennen. Weten wat wel kan, en wat niet. Daar heb ik gelukkig nog genoeg tijd voor en daarom ga ik mezelf niet overhaasten. Gelukkig ben ik een geduldige jongen, zo ook met die gesprekken over mijn contract. Als ik dadelijk fit blijf en mezelf laat zien komt alles vanzelf goed.”

Van Axel Dongen speelde met rugnummer 56 tijdens zijn debuut in De Galgenwaard

Met Jong Ajax is de doelstelling duidelijk, zo zegt Van Axel Dongen. “We willen gewoon laten zien dat wij niet onder doen voor andere clubs als beloftenelftal. We weten van onszelf dat we dat kunnen laten zien met goed voetbal. Zelfs als we spelen tegen oudere teams.” Voor Van Axel Dongen zelf is dat laatste überhaupt niet nadelig. “Als ik eerlijk ben vind ik het zelfs wat fijner spelen dan tegen jeugdspelers. Dat komt omdat de ruimtes groter zijn voor mij als buitenspeler.”

Persoonlijk heeft Van Axel Dongen geen specifieke doelen wat betreft doelpunten of assists. Hij vindt het met name belangrijk om fit te blijven. “Ik heb genoeg vertrouwen in mijn kwaliteiten, de rest komt wel als ik lekker ga voetballen. In mijn achterhoofd is definitief doorbreken in Ajax 1 natuurlijk het doel, maar als dat niet dit seizoen gebeurt komt dat wellicht het seizoen daarna wel. Ik ben klaar om te vlammen.”