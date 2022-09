Ronaldo mag hopen op eerste basisplaats in bijna een maand tijd

Woensdag, 7 september 2022 om 14:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:34

De kans is aanwezig dat Cristiano Ronaldo donderdagavond eindelijk weer eens een basisplaats heeft bij Manchester United. De 37-jarige aanvaller moest het na de beschamende 4-0 nederlaag tegen Brentford van half augustus doen met vier opeenvolgende invalbeurten in de Premier League. Manager Erik ten Hag denkt nu echter serieus na over een basisplaats voor Ronaldo in het Europa League-duel met Real Sociedad.

"Ronaldo stond tegen Brentford (op 13 augustus, red.) in de basis en daarna niet meer. Maar hij is klaar om te starten", zo benadrukt Ten Hag woensdag op het persmoment in aanloop naar de start van de groepsfase in de Europa League. "En natuurlijk kan hij in het overgrote deel van de wedstrijden gewoon meedoen." De Nederlandse manager kan echter nog niet met zekerheid zeggen dat Ronaldo tegen Sociedad aan de aftrap verschijnt. Er zijn de nodige wijzigingen te verwachten, maar desondanks is de Europa League een serieuze aangelegenheid voor Ten Hag.

?? @DalotDiogo: "We could see the impact [Antony] had in our team straight away. "He adapted really quickly in his few days in training and in the game. Everyone has welcomed him and I'm sure he'll be very successful here."#MUFC || #UEL — Manchester United (@ManUtd) September 7, 2022

"We willen elke wedstrijd en elk toernooi winnen, dus nemen we alles zeer serieus. Dat is ook de mentaliteit die Manchester United nodig heeft", geeft Ten Hag mee aan zijn spelersgroep. Om er wel gelijk aan toe te voegen: "Misschien kan ik niet elke speler iedere wedstrijd tevreden houden, maar iedereen komt aan spelen toe, mits er goed wordt gepresteerd. Zoveel is duidelijk." Marcus Rashford, tweemaal trefzeker tegen Arsenal, staat er in ieder geval goed op bij Ten Hag. "Ik zie een blije Marcus. Hij komt elke dag binnen met een lach en heeft een positieve vibe om zich heen. Als je gelukkig bent, draag je ook meer bij aan het elftal."

Ten Hag wordt op de persconferentie ook gevraagd naar zijn mening over het ontslag van Thomas Tuchel bij Chelsea. Hij voelde er echter weinig voor om lang stil te staan bij het wegsturen van zijn collega. "Ik vind het jammer, maar verder kan ik er weinig over zeggen. Dat is een zaak van Chelsea, niet van Manchester United. Maar het klopt wel dat het behoorlijk vroeg in het seizoen is." Tuchel kreeg zijn ontslag bij Chelsea daags na de 1-0 nederlaag tegen Dinamo Zagreb in de groepsfase van de Champions League.

De eveneens aangeschoven Diogo Dalot gaat in op de eerste dagen in Engeland van Antony, die zijn debuut bij Manchester United opluisterde met de openingstreffer tegen Arsenal. "Hij had zondag meteen impact op het elftal", aldus de Portugese rechtsback. "Het heeft even tijd nodig om aan elkaar te wennen, maar ik verwacht dat Antony zich heel goed zal aanpassen. Het is een goede jongen die zich graag laat helpen. Ik weet zeker dat hij hier succesvol gaat zijn."