Unibet: een odd van 3.60 bij een overwinning van Feyenoord in Rome

Woensdag, 7 september 2022

Feyenoord hoopt donderdagavond tegen Lazio met een goede start te beginnen aan de Europa League. De Rotterdammers beleefden vorig seizoen een geweldige campagne in de Conference League en hopen ook dit seizoen hoge ogen te gooien in Europa. Weet het elftal van trainer Arne Slot zich staande te houden in Stadio Olimpico? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de eerste Europese wedstrijd van Feyenoord.

Feyenoord schopte het in het seizoen 2021/22 tot de finale van de Conference League. Tijdens die finale in Tirana kwam de Rotterdamse club net te kort tegen AS Roma (1-0 nederlaag). Feyenoord zag deze zomer met Luis Sinisterra, Marcos Senesi, Tyrell Malacia en Fredrik Aursnes meerdere sterkhouders vertrekken, maar lijkt inmiddels alweer wat nieuwe pareltjes in huis te hebben. Nieuwelingen Danilo, Dávid Hancko, Javairô Dilrosun en Quinten Timber hebben zich moeiteloos ingepast in de basiself van Slot. In de Eredivisie won Feyenoord vier van de eerste vijf competitiewedstrijden.

Lazio kent een minder goede competitiestart in de Serie A. Het elftal van trainer Maurizio Sarri staat na vijf wedstrijden op de achtste plaats in Italië met slechts acht punten. Tegen teams als Sampdoria en Torino werd onnodig gelijk gespeeld, terwijl Napoli in het afgelopen weekend te sterk was voor I Biancocelesti. Toch heeft Lazio met spelers als Ciro Immobile, Sergej Milinkovic-Savic en Felipe Anderson een ijzersterke selectie. Met name in thuiswedstrijden is de club normaliter moeilijk te verslaan.

Bij Lazio moeten de doelpunten de laatste jaren komen van Immobile. De 55-voudig international van Italië is bezig aan zijn zevende seizoen voor de club. In 264 officiële wedstrijden voor Lazio was Immobile goed voor 184 treffers en 48 assists. Bij Feyenoord is zomeraanwinst Danilo de man in vorm. Na zijn eerste vijf wedstrijden in de Eredivisie staat de Braziliaanse spits op vijf doelpunten. Kan Danilo donderdagavond om 21.00 uur wederom zijn klasse laten zien?

