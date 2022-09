Kritiek op Haaland ondanks geniale cijfers: ‘Hij creëert geen kans, Mbappé wel’

Woensdag, 7 september 2022 om 13:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:51

Erling Braut Haaland heeft bij zijn debuut in de Champions League niet iedereen weten te overtuigen. Dinsdagavond was de Noorse sterspeler twee keer trefzeker in de uitwedstrijd van Manchester City tegen Sevilla (0-4), maar volgens Thierry Henry schort er nog een hoop aan het spel van de aanvaller. De Fransman verkoos de prestatie van Kylian Mbappé, die eveneens twee keer scoorde in de Champions League, boven die van Haaland.

Haaland zorgde tegen Sevilla voor een unicum door te scoren bij zijn debuut in de Champions League. Nooit eerder slaagde een speler van Manchester City erin om zowel bij zijn debuut in de Premier League als de Champions League het net te vinden. Dinsdagavond ging de strijd tussen Haaland en Mbappé. Laatstgenoemde wist twee keer te scoren in de thuiswedstrijd tegen Juventus (2-1 winst). Mbappé, staat nu op 35 goals in 54 wedstrijden op het Europese toneel, terwijl Haaland 25 keer trefzeker was in twintig wedstrijden.

Volgens Henry is Mbappé een completere speler dan Haaland. "Mbappé kan kansen creëren én afmaken. Haaland creëert geen kansen. Hij is een echte afmaker", concludeert Henry bij BT Sport. "Mbappé kan links, rechts en centraal spelen, Haaland alleen centraal in de voorhoede. Mbappé is een geweldige voetballer. Paris Saint-Germain had vorig jaar al met hem de Champions League kunnen winnen. Als ik nu tussen Mbappé en Haaland moet kiezen, kies ik voor Mbappé."

Ook Kevin de Bruyne liet een kritische noot vallen richting zijn collega. De Belg was tegen Sevilla verantwoordelijk voor de assist bij de 0-1 van Haaland. De Bruyne zag Haaland positie kiezen voor het doel, waarna de Noor al vliegend voor de openingstreffer tekende. De twee City-spelers lijken elkaar sowieso makkelijk te vinden dit seizoen. Ook in de Premier League was het duo al meermaals trefzeker. Desondanks klinkt er ook lichte kritiek uit de mond van de Belgische smaakmaker, die van mening is dat Haaland zich meer bij het spel moet betrekken.

Uitdaging

"De manier waarop hij zich heeft aangepast aan ons spel is ontzettend goed", begon De Bruyne lovend bij BT Sport. "Maar ons voetbal is meer dan alleen maar doelpunten maken en dat is moeilijker voor hem om zich aan aan te passen. Het is een uitdaging voor hem. Als Erling zich volledig kan aanpassen aan de manier waarop wij willen voetballen, dan gaan wij als team echt een niveau omhoog. Het is aan mij om de kansen te creëren en ik weet dat Erling er op een of andere manier altijd zal staan."