Bookmakers zien twee topkandidaten om Tuchel op te volgen bij Chelsea

Woensdag, 7 september 2022 om 12:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:28

Mauricio Pochettino en Graham Potter zijn bij de bookmakers favoriet om Thomas Tuchel als manager van Chelsea op te volgen. Potter is volgens Fabrizio Romano zelfs al voor de eerste keer benaderd door de leiding van the Blues. De transferexpert rept op Twitter over vier kandidaten, waar Pochettino er een van is. De Argentijn zou zelfs al zijn voorgesteld aan eigenaar Todd Boehly als mogelijke kandidaat. Woensdagochtend maakte de Engelse topclub bekend dat Tuchel op staande voet is ontslagen en dat er snel een nieuwe hoofdcoach wordt gepresenteerd.

Pochettino zit zonder club sinds hij deze zomer werd ontslagen door Paris Saint-Germain. De Argentijnse oefenmeester lag al enige tijd onder vuur bij de eliteclub en vertrok na anderhalf jaar uit Parijs. Pochettino schoof begin juli aan bij het bestuur van PSG om het seizoen 2021/22 te evalueren, waarna in goed overleg werd besloten om de samenwerking stop te zetten. Hij werd bij de Parijzenaren opgevolgd door Christophe Galtier. Pochettino deed als manager van Tottenham Hotspur tussen 2014 en 2019 al de nodige ervaring op in de Premier League.

De andere topkandidaat om bij Chelsea aan de slag te gaan, is de 47-jarige Potter, die sinds 2019 manager is van Brighton & Hove Albion. Potter eindigde het afgelopen seizoen knap als negende in de Premier League met the Seagulls en is het nieuwe seizoen ook voortvarend begonnen. Brighton bezorgde Erik ten Hag en Manchester United vorige maand een pijnlijke nederlaag op Old trafford (1-2) en staat na zes competitieduels op een vierde plaats met dertien punten. The Telegraph meldt ook dat Potter is benaderd, maar voegt wel toe dat Chelsea moet denken aan een afkoopsom van bijna twaalf miljoen euro om de Engelse manager naar Londen te halen.

Brendon Rogers (Leicester City), Zinédine Zidane, Diego Simeone (Atlético Madrid), Massimiliano Allegri (Juventus) en Roberto Martínez (België) worden door de bookmakers als outsiders voor de openstaande vacature gezien. De 1-0 nederlaag op bezoek bij Dinamo Zagreb bleek uiteindelijk de druppel voor het bestuur van the Blues om Tuchel te ontslaan. Naast de nederlaag tegen Dinamo Zagreb werd er in een competitieverband ook al twee keer verloren. Chelsea ging vorige maand onderuit bij Leeds United (3-0) en bij Southampton (2-1) en bezet momenteel met tien punten uit zes duels de zesde plaats in de Premier League.