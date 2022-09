Italiaanse media: licht aan het einde van de tunnel voor André Onana

De opstelling van Internazionale zou er woensdagavond tegen Bayern München zomaar eens heel anders uit kunnen zien dan afgelopen weekend tegen AC Milan. De ploeg van trainer Simone Inzaghi ging in de stadsderby met 3-2 onderuit en dat blijft niet zonder gevolgen, voorspellen Italiaanse media. Onder meer André Onana staat op de nominatie om zijn opwachting te maken. Het zou voor de Kameroener zijn officiële debuut betekenen.

Een van de mogelijke wijzigingen is die onder de lat, voorspelt Sky Italia. Onana schijnt al langer aan de poort te rammelen en zou in de eerste groepswedstrijd in de Champions League beloond moeten worden. De van Ajax overgekomen doelman kwam in de voorbereiding in actie tegen FC Lugano, AS Monaco en Olympique Lyon, maar wacht nog altijd op zijn eerste officiële minuten. Na het weifelende optreden van eerste keus Samir Handanovic tegen AC Milan wordt de roep om Onana groter, zo klinkt het.

De potentiële basisplek betekent voor Onana een lichtpuntje in donkere maanden. De Kameroener besloot zijn contract bij Ajax niet te verlengen om een dienstverband aan te gaan bij Inter. Daar zou hij eerste doelman worden, mede vanwege het aflopende contract van Handanovic. Laatstgenoemde kreeg van de clubleiding wel een voorstel, maar ging daar in eerste instantie niet mee akkoord. Met een tweede aanbod stemde de Sloveense goalie alsnog in, waarna hij zijn plek onder de lat behield.

In de voorhoede kan Inzaghi nog niet beschikken over Romelu Lukaku, waardoor er mogelijk een plaats vrijkomt voor Edin Dzeko. De Bosniër moest tegen Milan nog genoegen nemen met een rol als invaller, maar was wel trefzeker. Zijn basisplaats moet ten koste gaan van Joaquín Correa. Lautaro Martínez is onomstreden in het elftal van Inzaghi. Op het middenveld is de grootste verrassing dat Nicolò Barella zeer waarschijnlijk rust krijgt. Zijn plek moet worden ingenomen door Henrikh Mkhitaryan.

Gosens

Denzel Dumfries is in de achterhoede verzekerd van zijn plek aan de rechterkant, maar ziet mogelijk aan de linkerkant Robin Gosens zijn entree maken. De Duitse vleugelverdediger leek afgelopen transferwindow op weg naar Bayer Leverkusen, maar bleef toch binnenboord. Gosens verscheen dit seizoen tot dusver alleen tegen Lecce aan de aftrap in een officiële wedstrijd. Zijn roep om een transfer viel dan ook te verklaren. Inter en Bayern trappen woensdagavond om 21.00 uur af in Giuseppe Meazza.