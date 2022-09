Afgang in Europa leidt tot eerste trainersontslag in de Bundesliga

Woensdag, 7 september 2022 om 12:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:23

Domenico Tedesco is ontslagen, zo maakt RB Leipzig woensdag officieel wereldkundig. Het ontslag van de trainer volgt daags na de pijnlijke 1-4 nederlaag tegen Shakhtar Donetsk in de groepsfase van de Champions League. Naast Tedesco, sinds december 2021 verbonden aan Leipzig, worden ook de assistent-trainers Andreas Hinkel en Max Urwantschky per direct uit hun functie ontheven. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is Marco Rose de topkandidaat om Tedesco op te volgen.

Leipzig-CEO Oliver Mintzlaff rept in de verklaring omtrent het ontslag van Tedesco over 'een erg moeilijke beslissing'. "De tweede helft van afgelopen seizoen was onder leiding van Domenico erg succesvol, met plaatsing voor de Champions League. Daarnaast veroverden we met de DFB-Pokal de eerste prijs in de clubhistorie, waardoor we het beste seizoen in onze nog jonge clubgeschiedenis beleefden." Het wegsturen van Tedesco was in de optiek van Mintzlaff en het bestuur van Leipzig echter onvermijdelijk geworden.

RB Leipzig stellt Cheftrainer Domenico Tedesco mit sofortiger Wirkung frei. Auch die Co-Trainer Andreas Hinkel und Max Urwantschky werden von ihren Aufgaben entbunden. Über eine Nachfolgeregelung wird RB Leipzig zeitnah informieren. — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 7, 2022

"Na de matige start in de Bundesliga, met vijf punten uit vijf duels, en de recente thuisduels met Eintracht Frankfurt en Shakhtar Donetsk, hadden we niet langer het gevoel dat er op korte termijn een omslag zou plaatsvinden", legt Mintzlaff uit. "We hebben bij deze club de verantwoording en we willen onze doelstellingen behalen. Daarom zijn we tot de conclusie gekomen dat nieuwe impulsen hard nodig zijn. Het spijt ons dat we deze beslissing hebben moeten nemen en willen Domenico en zijn team hartelijk danken voor het harde werk." Tedesco is dit seizoen de eerste trainer die wordt weggestuurd in de Bundesliga.

Leipzig bezette de teleurstellende elfde plaats toen Tedesco vorig jaar december werd aangesteld. Door een zeer geslaagde tweede seizoenshelft was de vierde plaats, en een ticket voor de Champions League, een prooi voor die Roten Bullen. In de finale van de Duitse beker werd na strafschoppen afgerekend met SC Freiburg: 5-4. In de Europa League was de finale in zicht, maar in de halve eindstrijd was Leipzig niet opgewassen tegen het Rangers van manager Giovanni van Bronckhorst.

Wat doet de keeper nu?! ????? Een fout van Péter Gulácsi wordt meteen afgestraft door Shakhtar Donetsk ??#ZiggoSport #UCL #RBLSHA pic.twitter.com/0B3pbdipNb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 6, 2022

Romano meldt woensdag via Twitter dat Rose de voornaamste kandidaat is om het stokje over te nemen van Tedesco in Leipzig. De 45-jarige trainer zit zonder club na zijn ontslag bij Borussia Dortmund in mei van dit jaar. Rose werkte daarvoor enige tijd bij Borussia Mönchengladbach, dat onder zijn leiding een ticket voor de Champions League wist af te dwingen. De verwachting is dat de clubloze oefenmeester op korte termijn wordt gepresenteerd in de Red Bull Arena.