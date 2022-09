Flinke tegenvaller voor Feyenoord: basiskracht stapt niet op het vliegtuig

Woensdag, 7 september 2022 om 12:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:09

Arne Slot kan donderdagavond in de Europa League-ontmoeting met Lazio niet beschikken over een fitte selectie. Woensdagochtend stapte de selectie van Feyenoord op het vliegtuig naar Rome, maar dat gebeurde zonder Lutsharel Geertruida. De verdediger annex middenvelder is nog niet voldoende hersteld om af te reizen naar de Italiaanse hoofdstad.

Een andere afwezige in de selectie is Ezequiel Bullaude. De kersverse aanwinst is nog niet speelgerechtigd. In totaal neemt Slot 23 spelers mee voor het uitduel met Lazio. Geertruida moest het competitieduel met Go Ahead Eagles afgelopen weekend laten schieten vanwege ziekte en is nog niet voldoende hersteld. De jeugdinternational van Oranje kwam dit seizoen als rechtsback en controlerende middenvelder in actie.

De kans is groot dat Slot tijdens het uitduel met Lazio een beroep doet op Mimeirhel Benita als rechtsback. De achttienjarige vleugelverdediger viel zaterdagavond tijdens de 3-4 zege op Go Ahead verdienstelijk in en lijkt een serieuze optie voor het Europa League-duel in Rome. Naast Geertruida stond ook achter de naam van Marcus Pedersen een vraagteken, maar de Noor is wel van de partij. Pedersen werd tegen Go Ahead in de rust gewisseld vanwege een knieblessure.

23-koppige selectie Feyenoord: Bijlow, Pedersen, Bjørkan, Rasmussen, Jahanbakhsh, Timber, Danilo, Kökcü, Dilrosun, Paixão, López, Szymanski, Trauner, Hartman, Wieffer, Marciano, Wellenreuther, Wålemark, Benita, Taabouni, Idrissi, Giménez, Hancko.