Ruud van Nistelrooij vol lof: ‘Zijn mentaliteit, zijn mindset, het is ongekend’

Woensdag, 7 september 2022 om 11:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:07

Ruud van Nistelrooij is enorm te spreken over Xavi Simons. De negentienjarige middenvelder kwam deze zomer over van Paris Saint-Germain en speelde zich na de uitschakeling tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League in de basis bij PSV. “Het is een jongen van pas negentien jaar, maar Xavi is al veel verder dan zijn leeftijd”, aldus Van Nistelrooij.

Van Nistelrooij ruimde in de voorrondes van de Champions League tegen AS Monaco en Rangers geen basisplaats in voor Simons, maar het jonge talent wist met name in het nog prille Eredivisie-seizoen al wel te imponeren. Zo noteerde Simons in vijf competitieduels zes treffers en twee assists. “Zijn mentaliteit, zijn mindset, het is ongekend”, zegt Van Nistelrooij tegenover Voetbal International. “Het is een jongen van pas negentien jaar, maar Xavi is al veel verder dan zijn leeftijd.”

Dat Simons bij PSV momenteel tot de uitblinkers behoort, komt volgens Van Nistelrooij ook doordat de middenvelder al veel heeft meegemaakt. “Hij is echt een pure prof, een jongen die bezig is met een doel, die het maximale uit zijn kwaliteiten wil halen. Hij doet alles om de top te bereiken. Zijn top. En waar die dan komt te liggen, dat is de mooie uitdaging. Dat stukje in hem, daar alles voor te willen doen, dat herken ik van mezelf als speler. Daar kan ik alleen maar van genieten.”

Van Nistelrooij stelt dat Xavi ook een voorbeeld is voor de andere talenten uit zijn selectie. “Wij hebben de meeste minuten qua tieners in de Eredivisie en dat is natuurlijk niet gek met jongens als Xavi, Johan Bakayoko, Ismael Saibari en Sávio”, geeft de 46-jarige oefenmeester aan. “We hebben gewoon heel veel puur talent dat nog piepjong is. Voor de toekomst van de club is dit geweldig. Dan ben je als club flink aan het bouwen, maar we moeten ook gelijk presteren. En dat is het krachtenveld waar we in zitten.”