Chelsea ontslaat Tuchel na deceptie tegen Dinamo Zagreb

Woensdag, 7 september 2022 om 11:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:36

Chelsea heeft Thomas Tuchel op staande voet ontslagen, zo maken de Londenaren via de officiële kanalen bekend. Het ontslag van de Duitse oefenmeester volgt na de verrassende 1-0 nederlaag op bezoek bij Dinamo Zagreb van dinsdagavond in de Champions League.

"Namens iedereen bij Chelsea wil de club haar dankbaarheid aan Thomas Tuchel en zijn staf uitspreken voor al hun inspanningen gedurende hun tijd bij de club", zo schrijven the Blues in een statement. "Thomas zal terecht een plaats krijgen in de geschiedenis van Chelsea na het winnen van de Champions League, de Europese Super Cup en het wereldkampioenschap voor clubs."

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

Chelsea werd eerder deze zomer overgenomen door Todd Boehly. In het statement valt te lezen dat de nieuwe eigenaren honderd dagen na de overname van mening zijn dat dit het juiste moment is voor 'deze transitie'. De club kondigt aan snel een nieuwe hoofdcoach aan te stellen. Naast de nederlaag tegen Dinamo Zagreb werd er in een competitieverband ook al twee keer verloren. Chelsea ging vorige maand onderuit bij Leeds United (3-0) en bij Southampton (2-1).

Tuchel volgde in januari 2021 Frank Lampard op als manager van Chelsea. De Londenaren stonden op dat moment negende in de Premier League. Tuchel kreeg Chelsea echter direct aan de praat. De trainer vond de weg omhoog en eindigde het seizoen 2021/22 op een derde plaats. Daarnaast zorgde hij voor een groot succes door de Champions League te winnen In de finale werd afgerekend met het Manchester City van Josep Guardiola.