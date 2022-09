‘Beschamende vraag’ van journalist zorgt voor grote irritatie bij Jürgen Klopp

Woensdag, 7 september 2022 om 10:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:41

Jürgen Klopp kon zijn irritatie niet onderdrukken toen hij door een journalist werd gevraagd of hij Napels een veilige stad vindt voor supporters om te bezoeken. Liverpool begint zijn Champions League-campagne woensdagavond met een uitwedstrijd tegen Napoli. The Reds behoren tot de favorieten voor de eindzege, nadat ze vorig seizoen in de finale werden verslagen door Real Madrid (1-0).

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Napoli ging het onder meer over de vraag of de Liverpool-fans zich op hun gemak zullen voelen in Napels. Minder dan vier maanden geleden ging het helemaal mis tijdens de finale van de Champions League. De eindstrijd ving ruim een half uur later aan door chaotische taferelen buiten het stadion in Parijs. Supporters met tickets stonden uren in de rij, maar konden toch niet binnen komen. Fans zonder tickets zijn in de chaos mogelijk door de beveiliging gebroken. De politie gebruikte hierop pepperspray om de mensenmassa onder controle te houden.

?? "That's an embarrassing question from you, you want to create headlines." ?? Jurgen Klopp is not impressed with a question about the safety of Liverpool fans in Naples pic.twitter.com/6GnNnTEBzd — Football Daily (@footballdaily) September 7, 2022

Klopp werd voor het duel met Napoli door de Italiaanse journalist Antonio Manzo gevraagd of hij Napels een gevaarlijke stad vindt en of hij mogelijke problemen voor de fans van Liverpool verwacht. “Dat is een beschamende vraag", zo reageerde Klopp gepikeerd. "Je wilt krantenkoppen creëren. Ik begrijp het echt niet. Kom jij uit Napels? Vind jij het een gevaarlijke stad? Ik leef hier geen normaal leven. Ik heb beveiliging en ga zo naar het hotel en nu vraag je me wat ik van Napoli vind.”

“Je weet precies waar mensen het over hebben", vervolgde Klopp. "Als bepaalde supportersgroepen elkaar ontmoeten, kan er iets gebeuren. Dat heeft niets met de stad te maken, Maar ik ben hier niet om krantenkoppen voor jou te creëren. Als je niet meer weet wat je moet vragen, is dat geen probleem. Want om eerlijk te zijn zou ik graag teruggaan naar het hotel.”

Manzo stelde de vraag naar aanleiding van een filmpje dat maandag door Liverpool werd gedeeld, waarin de fans advies krijgen hoe ze veilig in Napels kunnen verblijven. Liverpool-directeur Andy Hudges raadde supporters aan om niet op eigen houtje de stad in te gaan en in openbare ruimtes geen shirt van Liverpool te dragen. “We vragen supporters daarnaast om naar het aangewezen verzamelpunt in het havengebied van de stad te gaan. Vanaf daar zullen de officiële bussen de fans onder politiebegeleiding van en naar het stadion brengen”, aldus Hudges.