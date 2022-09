Johan Derksen pakt ‘orakel’ hard aan: ‘Heel vermoeiend dat geraaskal’

Woensdag, 7 september 2022 om 08:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:48

Johan Derksen lijkt niet erg blij te zijn met de plaatsing van de Oranje Leeuwinnen voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De analist richt in dat kader opnieuw zijn pijlen op Andries Jonker, die zijn ploeg dinsdagavond in De Galgenwaard ver in blessuretijd alsnog met 1-0 zag winnen van IJsland. Derksen is vooral niet gediend van de manier waarop de nieuwe bondscoach zich naar buiten toe profileert.

"Ik was zo blij dat Andries Jonker trainer van Telstar was, een onbeduidend clubje met weinig publiciteit", aldus Derksen in Vandaag Inside. "En nu heb je dat orakel steeds weer aan het woord, met dat verkeerde accent van hem." Presentator Wilfred Genee stelde vervolgens dat de oranjevrouwen 'ontzettend blij met Jonker zijn'. "Nou, laten die dames ontzettend blij met hem zijn. Ik gun ze dat van harte, maar ik vind het wel heel vermoeiend, Andries Jonker iedere dag aan te moeten horen met dat geraaskal."

Genee wierp vervolgens op dat het op dat moment, in de slotfase van de uitzending van de dagelijkse talkshow, nog 0-0 stond in Utrecht. "Als ze die 0-0 vasthouden, dan gaat IJsland gewoon door en moet Nederland nog gewoon play-offs spelen. Dus dan moet je hem nog vaker aanhoren. Hij houdt rekening met je, Johan. Dat je nog een paar keer op hem mag reageren", aldus Genee met een kwinkslag. Door een doelpunt van Esmee Brugts in de vierde minuut van blessuretijd wisten de Oranje Leeuwinnen alsnog een ticket voor het WK in de wacht te slepen.

Derksen was vorige maand, kort na de aanstelling van Jonker, ook al bijzonder kritisch. "Dat team moet een hansworst hebben, en die hansworst hebben ze nu”, zo zei Derksen, die hartstochtelijk werd toegelachen door het publiek in de studio. “Ik heb me altijd verbaasd over Andries Jonker, want die heb ik nog niets anders zien doen dan uit zijn nek lullen. Hij heeft natuurlijk bij die dames al wat gedaan, maar er is geen grotere luchtfietser dan Andries Jonker.” Jonker hield zich in de jaren negentig ruim zeven jaar lang bezig met regionaal meisjesvoetbal.