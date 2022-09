Tadic: ‘Het geeft wel een vreemd gevoel: dat je onveilig bent in je eigen stad’

Woensdag, 7 september 2022 om 08:23 • Jordi Tomasowa

Dusan Tadic heeft voor het eerst gereageerd op een overval die afgelopen zomer in de buurt van zijn woning op hem werd gepleegd. Het voorval gebeurde in de nacht van woensdag 27 juli op donderdag 28 juli in Amsterdam-Zuid en daarbij raakte de aanvoerder van Ajax lichtgewond. Vermoedelijk hadden de overvallers het gemunt op een kostbaar horloge van Tadic.

Het voorval deed zich voor in de Van Eeghenstraat in Amsterdam. Tadic werd opgewacht in zijn auto en had al snel in de gaten dat het mis was. De Serviër ging er daarop vandoor. Na een korte achtervolging volgde vervolgens een handgemeen. Tadic weerde zich kranig en slaagde erin de helm te openen van een van zijn belagers om hem een klap te geven”, schreef De Telegraaf destijds.

“Ik heb het incident achter me gelaten', vertelt Tadic nu tegenover Het Parool. "Maar het geeft wel een vreemd gevoel: dat je onveilig bent in je eigen stad. Je wilt niet steeds om je heen kijken op straat, maar dat doe je toch. Voor mijn vrouw en kinderen is dat ook niet prettig, dat zit nog meer in mijn hoofd.”

Tadic raakte bij de roofoverval onder meer gewond aan zijn hand en scheurde zijn kleding. De Ajacied slaagde er uiteindelijk in zich te ontworstelen aan de overvallers en een horecagelegenheid binnen te stappen. Daar schakelde hij hulp in. Enkele dagen na de overval kwam hij alweer in actie tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5). Inmiddels wordt Tadic extra beveiligd om herhaling in de toekomst te voorkomen.