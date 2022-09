Mossou: ‘De Kuip is afgedankt als oud rommelschuurtje, stuitende arrogantie’

Sjoerd Mossou is niet rouwig om het vertrek van Jan van Merwijk als directeur van Stadion Feyenoord. De columnist haalt in zijn column voor het Algemeen Dagblad hard uit naar de stadiondirecteur. “Zoveel schijt hebben aan een monument dat zoveel diepe emoties oproept bij zoveel duizenden mensen, getuigt van niets minder dan stuitende arrogantie.”

Van Merwijk kondige maandag op de clubsite van Feyenoord aan per 1 januari te vertrekken als directeur van Stadion Feyenoord. De ‘ingewikkelde discussie’ over een nieuw stadion en daaraan verbonden de toekomst van De Kuip ligt hieraan ten grondslag. “Wat hij achterlaat is ontluisterend: een schuld van naar schatting zo'n 32 miljoen euro, een verloederd stadion en een stuk of zes mislukte nieuwbouwplannen”, schrijft Mossou.

“Nu heeft Van Merwijk op zich genoeg kritiek gekregen, soms op het waanzinnige af, compleet met gekken in zijn voortuin”, vervolgt Mossou. Toch kan het volgens de columnist niet onbenoemd blijven hoe De Kuip in de laatste kwart eeuw volledig is verkwanseld. Mossou trekt de vergelijking met het Philips Stadion in Eindhoven. “Dat is zo'n vijftien jaar ouder dan De Kuip. Het staat nog exact op dezelfde plek, het werd keer op keer verbouwd en voldoet aan alle moderne eisen. Geen stoeptegel ligt er scheef.”

“Na verloop van tijd was het Kuip-verhaal daadwerkelijk een onoplosbare knoop geworden, vol tegenstrijdige en dubbele belangen”, stelt Mossou. "Maar wat in die onnavolgbare clusterfuck misschien wel het meest onverteerbaar is: hoe moedwillig liefdeloos er in al die jaren met De Kuip is omgesprongen. Het meest hartstochtelijk gekoesterde gebouw van Nederland nota bene, afgedankt als een oud rommelschuurtje.” Volgens Mossou had De Kuip beter verdiend. “Zoveel schijt hebben aan een monument dat zoveel diepe emoties oproept bij zoveel duizenden mensen, getuigt van niets minder dan stuitende arrogantie.”