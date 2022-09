Vermoedelijke opstelling Ajax: Schreuder voert één wijziging door

Woensdag, 7 september 2022 om 07:13

Ajax trapt woensdagavond om 18.45 uur in de Johan Cruijff ArenA het nieuwe Europese seizoen af. Alfred Schreuder kan in het duel met Rangers FC in de groepsfase van de Champions League over een nagenoeg fitte selectie beschikken. Alleen Owen Wijndal is nog geblesseerd. Schreuder koos er tegen SC Cambuur (4-0 winst) voor om Kenneth Taylor rust te gunnen. De verwachting is dat hij tegen de Schotten terug in de basis keert ten faveure van Davy Klaassen.

“Het gaat best oké met Owen Wijndal, maar hij heeft de groepstraining nog niet hervat”, zo werd Schreuder op de persconferentie voorafgaand aan de ontmoeting met Rangers in de Johan Cruijff ArenA door De Telegraaf geciteerd. Met Daley Blind als linksback wisten de Amsterdammers de laatste drie Eredivisie-duels de nul te houden. Er lijkt voor Schreuder dan ook geen reden om wijzigingen in zijn achterhoede door te voeren. In dat geval verdedigt Remko Pasveer het doel en vormt Blind de defensie van Ajax met Calvin Bassey, Jurriën Timber en Devyne Rensch, die na een mindere seizoensstart weet te overtuigen als rechtsback.

Op het middenveld staat Schreuder wel voor lastige keuzes. Mohammed Kudus klopt sinds de voorbereiding van het seizoen op de deur en Schreuder noemde de Ghanese middenvelder onlangs nog een basisspeler die ‘alleen niet altijd speelt’. De trainer van Ajax erkende in aanloop naar het treffen met Rangers genoeg opties te hebben. “Natuurlijk kijk je een beetje naar de tegenstander. Maar ook hoe je voorin speelt, wie bij elkaar passen en wie er in vorm is. Ik vind het belangrijk dat we op het middenveld balvast zijn, maar soms moet je ook wel diepte hebben. We hebben keuzes genoeg.” Taylor kreeg zaterdagmiddag tegen Cambuur rust van Schreuder. In de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad keert hij terug in de basiself. Dit zou ten koste gaan van Klaassen.

In de voorhoede houdt Schreuder sinds het vertrek van Antony naar Manchester United vast aan dezelfde namen. Steven Bergwijn en Dusan Tadic bezetten de vleugels, terwijl Brian Brobbey als spits fungeert. Bergwijn heeft zich sinds zijn komst naar Amsterdam in razendsnel tempo bij Ajax opgeworpen als doelpuntenmaker en absolute smaakmaker. De 24-jarige aanvaller was in de eerste vijf Eredivisie-duels van dit seizoen al goed voor zes treffers. Hij wist zowel tegen FC Groningen, Sparta Rotterdam en Cambuur de ban voor de Amsterdammers te breken, terwijl hij ook in de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV de score opende.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Berghuis, Taylor, Tadic, Brobbey, Bergwijn