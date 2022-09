Jan Boskamp keert als analist terug op de Nederlandse televisie

Woensdag, 7 september 2022 om 00:19 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:21

Jan Boskamp gaat als analist aan de slag bij Veronica Offside, het voetbalpraatprogramma van presentator Wilfred Genee en vaste gasten Wesley Sneijder en Andy van der Meijde. Boskamp maakt aanstaande maandag al zijn rentree op de zender, zo maakte Genee dinsdagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside bekend.

Veronica Offside wordt als opvolger gezien van het jarenlange succesprogramma Veronica Inside, waarbij Genee, René van der Gijp en Johan Derksen met een wisselende gast over het voetbalweekend praatten. Omdat het drietal de 'overstap' maakte naar Vandaag Inside, waarin het niet meer volledig om voetbal draait, werd er gekozen voor andere gasten. Boskamp was daarom een tijdje te zien bij VTBL op RTL.

Het voetbalprogramma van RTL 7, wat gepresenteerd werd door Simon Zijlemans, werd na slechts zes afleveringen van de buis gehaald wegens slechte kijkcijfers. Nu keert Boskamp dus terug op Veronica. Genee maakte het nieuws dinsdagavond in de uitzending van Vandaag Inside bekend. “Ik heb vanmiddag nog geluncht met Jan. Een klein sateetje. Jan ziet er heel goed uit. Maandag is hij weer te bewonderen bij Veronica Offside. Dat is hartstikke leuk.”

Veronica Offside is elke maandag- en vrijdagavond vanaf 20.30 uur te zien. Onder meer Wim Kieft, voormalig (zaal)voetballer en zanger John de Bever, journalist Kees Jansma en Feyenoord-watcher van Voetbal International Martijn Krabbendam waren al eens te gast. Afgelopen maandag trok Veronica Offside nog 622.000 kijkers. Vorige week vrijdag waren dat er 474.000.