Bondscoach Jonker komt met de schrik vrij: ‘Er zit zoveel potentie in dit team’

Dinsdag, 6 september 2022 om 23:50 • Wessel Antes • Laatste update: 00:27

Andries Jonker is dinsdagavond opgelucht dat de Oranje Leeuwinnen zich, dankzij een 1-0 zege op IJsland, direct als groepswinnaar hebben geplaatst voor het WK-vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw Zeeland. In de Utrechtse Galgenwaard ging het niet makkelijk, maar in de slotseconde vloog een voorzet van Esmee Brugts alsnog in het IJslandse net.

Jonker zag dat Oranje heel de wedstrijd de betere ploeg was tegen IJsland. Dat beaamde de kersverse bondscoach dan ook na de wedstrijd voor de camera’s van de NOS. “Ik denk niet dat je meer en betere kansen kan creëren dan vanavond. Je moet er op een gegeven moment wel eentje maken, anders wordt het natuurlijk moeilijk. Dit was de grote uitdaging voor mij. Dit team wilde zo graag naar het WK. Er zit zoveel potentie in dit team. Die meiden hebben mij en zichzelf overtuigd met deze wedstrijd. We kunnen het nog, dat is nu wel duidelijk.”

Toch moest Jonker lang wachten op het eerste doelpunt van zijn Leeuwinnen. Pas in de 93ste minuut vloog een voorzet van invaller Brugts toevalligerwijs binnen. “Je kan alle statistieken wel in je voordeel hebben, maar het gaat uiteindelijk om dat scorebord. Met dit late doelpunt zijn we erin geslaagd om te winnen. We weten nu waar we aan toe zijn, dat is heel erg fijn.” Wanneer de bevrijdende treffer niet was gevallen ging Oranje als nummer twee van de poule naar de play-offs, die op 6 en 11 oktober worden afgewerkt. Nu is tegenstander IJsland daartoe veroordeeld.

Ook Miedema was na afloop opgelucht voor de camera’s van de NOS. De spits van Arsenal vindt dat de Leeuwinnen de wedstrijd veel eerder hadden kunnen afmaken. “Normaal win je zo’n wedstrijd met 6-0 als je zulke kansen krijgt. We hebben vier of vijf keer de lat of paal geraakt, dat is toch wel bizar. We zijn helemaal niet bezig geweest met die play-offs. We laten het op de laatste minuten aankomen, maar we wisten dat we genoeg kwaliteit hadden.” Het WK-vrouwenvoetbal zal plaatsvinden tussen 20 juli 2023 en 20 augustus 2023. De Oranje Leeuwinnen weten na de overwinning op IJsland dat ze daar definitief bij zullen zijn.