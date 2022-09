Van Bronckhorst op zijn hoede: ‘Dat is een compliment voor Ajax’

Dinsdag, 6 september 2022 om 23:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:10

Giovanni van Bronckhorst maakt zich voor de tweede keer in korte tijd op voor een clash met een Nederlandse tegenstander in de Champions League. De trainer van Rangers FC stootte via PSV door naar de groepsfase van het miljardenbal en neemt het daarin meteen op tegen Ajax. Heel vlekkeloos verliep de voorbereiding niet. De Schotten hadden problemen met de vlucht en landden later dan gepland op Nederlandse bodem.

Van Bronckhorst had geen slechtere generale kunnen hebben dan afgelopen weekend, toen hij met zijn ploeg genadeloos onderuit ging in de Old Firm tegen Celtic (4-0). "Er zit altijd vuur in deze ploeg om de normen die we hebben recht te zetten en te verbeteren", blikte de Nederlander tijdens de persconferentie nog even terug op de domper tegen de aartsrivaal. "We weten wat we recht moeten zetten. We willen iets neerzetten voor onze fans. Er ging van alles mis, maar ik geloof in deze ploeg."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rangers wist twee voorrondes te overleven en speelt tegen Ajax voor het eerst in twaalf jaar weer eens een groepsfaseduel. "We hebben een heel lange weg moeten afleggen om ons te kwalificeren voor de Champions League. Daar gaan we van genieten, maar we moeten er wel staan en dus ook een hoger niveau halen dan afgelopen zaterdag", aldus van Bronckhorst. "En het blijft een feit dat we tegenover heel goede spelers staan. Want Ajax heeft wel veel verkocht, maar ook weer voor heel veel geld ingekocht. Maar goed, dat is een compliment voor Ajax."

Voor Van Bronckhorst stond de voorbereiding naar Ajax vooral in het teken van het oprapen van de scherven. Tegen de Amsterdammers hoopt de voormalig trainer van Feyenoord zich te revancheren van de afgang tegen Celtic. "Ik heb grote nederlagen geleden in mijn carrière. Je moet leren te groeien na nederlagen. We hebben ook gesproken over hoe we ons moeten verbeteren. We moeten deze ploeg blijven ontwikkelen en sterker maken. We zijn eerder teruggekomen van slechte resultaten en dat zullen we opnieuw moeten doen. we moeten opstaan en klaar zijn voor deze wedstrijd."