VZ 5: Haaland en Mbappé tonen klasse, Oranje Leeuwinnen naar WK

Woensdag, 7 september 2022 om 00:00 • Laatste update: 00:37

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Haaland en Mbappé tonen klasse, Chelsea onderuit in Zagreb

Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé hebben dinsdagavond tijdens de eerste groepswedstrijden van de Champions League direct hun klasse getoond voor Manchester City en Paris Saint-Germain. De Noor was tweemaal trefzeker in een 0-4 zege op Sevilla, terwijl de Fransman zorgde voor de twee treffers van PSG tijdens de 2-1 overwinning tegen Juventus. Chelsea deed het een stuk minder en ging, met invaller Hakim Ziyech, met 1-0 onderuit tegen Dinamo Zagreb dankzij een vroeg doelpunt van Mislav Orsic.

Daley Blind focust zich dit seizoen op de linksbackpositie

Daley Blind lijkt zich dit seizoen op de linksbackpositie te moeten focussen bij Ajax. De Oranje-international fungeerde ook al als linker centrale verdediger en controleur op het middenveld, maar moest de voorbije weken opdraven als vervanger van de geblesseerde Owen Wijndal. In gesprek met RTL zegt Blind zich te schikken in de rol die trainer Alfred Schreuder voor hem bedenkt.

Jonker plaatst zich met Oranje Leeuwinnen in slotseconde voor WK

Debuterend bondscoach Andries Jonker en zijn Oranje Leeuwinnen zijn er dinsdagavond in de slotseconde in geslaagd om zich te kwalificeren voor het WK-vrouwenvoetbal. In de Utrechtse Galgenwaard werd Esmee Brugts de heldin door vlak voor tijd de 1-0 te scoren tegen IJsland. Zodoende gaan de Leeuwinnen als groepswinnaar naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

‘De maat is vol’: FC Utrecht traceert onruststokers en strooit met straffen

FC Utrecht heeft zich in een statement op de clubwebsite verontschuldigd voor het wangedrag van de eigen supporters de afgelopen wedstrijden. De duels met Ajax (0-2 verlies) en Fortuna Sittard (3-4) werden beiden overschaduwd door fans die onder meer vuurwerk afstaken en Brian Brobbey racistisch bejegenden. Diverse personen zijn opgepakt en aangemeld voor een stadionverbod, zo melden de Domstedelingen. In totaal zijn er aan negentien personen straffen uitgedeeld.

Woorden Xavi bieden reservespelers Depay en De Jong nieuw perspectief

Xavi is van plan om de komende maanden veelvuldig te rouleren bij Barcelona, zo laat de trainer dinsdag weten op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Viktoria Plzen. De woorden van Xavi biedt onder meer Memphis Depay en Frenkie de Jong nieuw perspectief, aangezien zij sinds de start van het nieuwe seizoen genoegen moeten nemen met een reserverol.

