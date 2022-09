Uitvallen Benzema grote smet op zorgeloze avond Real Madrid

Dinsdag, 6 september 2022 om 22:54 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:11

Doelman Péter Gulácsi van RB Leipzig zal niet met een lekker gevoel terugkijken op de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk van dinsdagavond. De keeper leidde met een enorme blunder namelijk de 1-4 nederlaag in van zijn ploeg. In Schotland won Real Madrid met 0-3 van Celtic, waarbij de thuisploeg een aantal grote kansen niet wist te verzilveren.

RB Leipzig – Shakhtar Donetsk 1-4

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. André Silva gaf een harde voorzet bij de eerste paal op Christopher Nkunku, maar zijn inzet stuitte op doelman Anatoliy Trubin. Na een kwartier spelen was het Shakhtar dat op voorsprong kwam met dank aan Péter Gulácsi van RB Leipzig. De keeper stond ruim dertig meter voor zijn doel, maar tikte de bal zo voor de voeten van Maryan Shved. De aanvaller bedacht zich geen moment en schoot de bal van grote afstand in het lege doel: 0-1.

In het tweede bedrijf stelde RB Leipzig orde op zaken. Silva maakte zich tussen de linies aanspeelbaar en gaf de bal vervolgens aan Dominik Szoboszlai. De Hongaar tikte meteen door naar Mohamed Simakan, die de bal hard langs Trubin schoot: 1-1. Heel lang konden de Duitsers echter niet genieten van de gelijkmaker. Nog geen minuut later kwam Shakhtar namelijk weer op voorsprong dankzij Shved. Zijn schot werd van richting veranderd, waardoor Gulácsi kansloos was: 1-2. Een kwartier voor tijd vond Mykhaylo Mudryk het net na een counter: 1-3, terwijl ex-Ajacied Lassina Traoré vijf minuten voor tijd de eindstand op het bord zette: 1-4.

Celtic – Real Madrid 0-3

De Spanjaarden werden na elf minuten voor het eerst echt gevaarlijk. Vinicius Junior zette via Luka Modric een counter op. De middenvelder stuurde de Braziliaan vervolgens diep en zag de bal na een totaal mislukte volley van Karim Benzema voor zijn eigen voeten belandden. Modric haalde in één keer uit, maar zijn schot werd onderweg al onderschept. Celtic was in de eerste helft het dichtst bij de openingstreffer. Georgios Giakoumakis, ex-spits van VVV-Venlo, fungeerde als aanspeelpunt en legde de bal af op Callum McGregor. De middenvelder schoot vanaf twintig meter snoeihard op de paal. Vinicius ging daarna nog alleen op Joe Hart af, maar de Braziliaan kon de doelman niet passeren vanuit een lastige hoek.

Twee minuten na rust had Daizen Maeda van Celtic de openingstreffer op zijn voet. Josip Juranovic bediende de Japanner met een harde voorzet, maar Maeda raakte de bal volledig verkeerd waardoor Thibaut Courtois vrij eenvoudig kon redden. In de 56ste minuut kwam Real Madrid op voorsprong. Federico Valverde bediende Vinicius met een lage voorzet die lang onderweg was. De Braziliaan hoefde de bal vervolgens alleen maar binnen te schuiven: 0-1. Vier minuten later was het opnieuw raak voor de Madrilenen. Eden Hazard dribbelde in de as van het veld en zag Modric vanaf rechts mee opkomen. De Kroaat kapte Greg Taylor uit en schoot met buitenkant rechts langs Hart: 0-2. Ook Hazard was trefzeker op Celtic Park nadat Dani Carvajal de bal vanaf de achterlijn teruglegde op de Belg: 0-3.