AC Milan vindt in Red Bull Salzburg waardig opponent; Sergiño Dest debuteert

Dinsdag, 6 september 2022 om 22:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:17

Red Bull Salzburg en AC Milan hebben elkaar dinsdagavond in evenwicht gehouden. In Oostenrijk werd het 1-1 door doelpunten van Noah Okafor en Alexis Saelemaekers. Bij de Italianen maakte Sergiño Dest zijn debuut door na een uur spelen het veld te betreden. Door het resultaat is Dinamo Zagreb koploper in Groep E van de Champions League, dat eerder op de avond wist te winnen van Chelsea.

Milan begon zoals verwacht met Dest op de bank. De Nederlandse Amerikaan kwam deze zomer over van Barcelona en zat voor de tweede keer bij de wedstrijdselectie van de Milanezen. Trainer Stefano Pioli koos voor Olivier Giroud in de spits, met achter hem Rafael Leão en het Belgische koppel Saelemaekers en Charles De Ketelaere. Aan de kant van de Oostenrijkers moest ex-Ajacied Maximilian Wöber in de warming-up afhaken. Trainer Matthias Jaissle koos voorin voor het spitsenduo Okafor en Fernando, waardoor Benjamin Sesko het moest doen met een plek op de bank.

Het treffen begon zonder al te grote kansen. Buiten een aantal hoekschoppen werden er weinig noemenswaardige kansen gecreëerd. Dat veranderde in de 28e minuut, toen Salzburg via een heerlijke treffer van Okafor op voorsprong kwam. De Zwitsers international speelde Pierre Kalulu door de benen en rondde koelbloedig af achter Milan-doelman Mike Maignan. Salzburg kon twaalf minuten genieten van de gelijkmaker, voordat Saelemaekers er 1-1 van maakte. Uit een counteraanval kreeg Leão de bal na een fraaie pass van Ismael Bennacer. De Braziliaan kreeg de bal vervolgens bij Saelemaekers, die met links via doelman Philipp Köhn binnen schoot.

Zeven minuten na rust moest Fernando voor de 2-1 zorgen. Okafor bezorgde de bal bij Maurits Kjaergaard, die een fraaie voorzet naar de tweede paal in huis had op Fernando. De Braziliaan schoot echter ruim over. Even later kreeg de van Shakthar Donetsk overgekomen spits weer een kans, maar dit keer werd zijn poging gekeerd door Maignan. Dest werd vervolgens door Pioli in het veld gebracht voor Davide Calabria, die zijn wissel niet kon waarderen en zichtbaar boos werd op zijn trainer. Salzburg was de betere partij in de het eerste kwart van de tweede helft en bleef aandringen. Zo schoot Nicolas Seiwald het leer richting de rechterhoek, maar had Maignan een fraaie redding in huis.

In de daaropvolgende fase hadden beide ploegen moeite met het creëren van kansen. Zowel Salzburg als Milan probeerden het via hoge ballen, terwijl veel combinaties mislukten. Ook invaller Divock Origi, die voor Giroud in het veld kwam, kon moeilijk gevonden worden. Toch leek de kampioen van Italië in de slotfase nog op voorsprong te komen via Brahim Díaz. De aanvaller leek de bal voor het intikken te hebben, maar was net te laat en beging een overtreding op Köhn. Aan de andere kant was invaller Sesko met een hard schot dreigend, maar de Sloveen zag zijn inzet net langs de verkeerde kant van de paal gaan. Origi kwam in de absolute slotfase nog een teenlengte tekort om de winnende binnen te prikken, terwijl Leão in de laatste seconden de paal raakte.