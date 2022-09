Fenomenale Mbappé neemt Paris Saint-Germain bij de hand tegen Juventus

Dinsdag, 6 september 2022 om 22:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:07

Paris Saint-Germain is dinsdagavond met een moeizame overwinning begonnen aan het nieuwe Champions League-seizoen. De ploeg van trainer Christophe Galtier wervelde in de eerste helft over Juventus heen en zegevierde uiteindelijk met 2-1. Kylian Mbappé nam voor rust twee schitterende treffers voor zijn rekening. Invaller Weston McKennie deed na rust iets terug namens de bezoekers, maar verder dan dat kwam Juventus niet. Het andere duel in Groep H, tussen het Benfica van Roger Schmidt en Maccabi Haifa, eindigde in het voordeel van de Portugezen: 2-0.

Paris Saint-Germain - Juventus 2-1

Bij de thuisploeg moest Danilo na twee keer negentig minuten in de Ligue 1 plaatsmaken. De Portugees zag het middenveld gevormd worden door Achraf Hakimi, Marco Verratti, Vitinha en Nuno Mendes. Voorin begon Galtier met zijn gedroomde aanvallers: Lionel Messi, Neymar en Mbappé. Heel lang had de Franse grootmacht niet nodig om het bal te openen. Al na vijf minuten kon Mattia Perin, die als vervanger diende van de geblesserde Wojciech Szczesny, vissen. Na een schitterende lob over de verdediging van Neymar, rondde Mbappé ineens af: 1-0.

PSG flitste in de eerste helft en liet Juventus bij vlagen alle hoeken van het veld zien. Na een kwartier werd het recept van de eerste goal herhaald door Messi en Mbappé, maar ditmaal belandde de bal niet voor de voeten van de Franse sterspeler. Juventus deed halverwege de eerste helft iets terug via Arkadiusz Milik. De Pool kreeg een vrije kopkans na een afgemeten voorzet van Juan Cuadrado, maar vond Gianluigi Donnarumma op zijn weg. Niet veel later tekende Mbappé voor zijn tweede van de avond. Opnieuw ging er een prachtige aanval aan vooraf. Op aangeven van Hakimi kon Mbappé afronden: 2-0.

Gaan Mbappé en Haaland vanavond een wedstrijdje houden wie het meest scoort? ?? PSG al op 2-0 #ZiggoSport #UCL #PARJUV pic.twitter.com/mnOSwCxvX0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 6, 2022

Voor de Fransman betekende het alweer zijn 34ste goal in de Champions League. Mbappé is nu bij 54 doelpunten betrokken geweest in 54 wedstrijden in het miljardenbal (34 goals, 20 assists). In de beginfase van de tweede helft waren de beste kansen voor PSG (schot van Neymar gepakt en schot van Mbappé in het zijnet), maar was het Juventus dat voor de aansluitingstreffer tekende. Op aangeven van Filip Kostic knikte de even daarvoor ingevallen McKennie raak: 2-1. De amusementswaarde lag in de tweede helft beduidend lager dan in de eerste helft. Een kopbal van Dusan Vlahovic werd knap gepakt door Donnarumma. Vijf minuten voor tijd werd Carlos Soler zijn debuut gegund. Hij kwam binnen de lijnen voor Messi.

Benfica - Maccabi Haifa 2-0

Schmidt kent tot dusver een vliegende start als trainer van Benfica. De Duitser verspeelde nog geen punt, maar had het bij de Champions League-ouverture niet gemakkelijk met de ploeg uit Israël. Het eerste gevaar van de wedstrijd volgde na een half uur spelen, toen Rafa Silva doelman Josh Cohen op zijn weg vond met een schot vanaf de rand van de zestien. De bezoekers hielden stand in het eerste bedrijf, maar moesten na rust alsnog buigen. Ditmaal was Silva wel trefzeker. Op aangegeven van Alejandro Grimaldo tikte de middenvelder knap binnen. Vier minuten later was Grimaldo zelf het eindstation. De Spanjaard besloot van ruim twintig meter uit te halen en zag zijn inzet op schitterende wijze in de kruising zeilen: 2-0.