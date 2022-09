Haaland toont zich ook in Champions League als fenomeen bij City

Dinsdag, 6 september 2022 om 22:50 • Wessel Antes • Laatste update: 23:18

Manchester City heeft in de eerste wedstrijd in Groep G van de Champions League moeiteloos kunnen winnen van Sevilla. Op Spaanse bodem waren the Citizens met 4-0 te sterk, mede dankzij twee doelpunten van Erling Braut Haaland. Groepsgenoot Borussia Dortmund won eerder op de avond slechts met 3-0 van FC Kopenhagen, waardoor City direct koploper is in de groep.

Manager Josep Guardiola had dinsdagavond in Sevilla geen plek vrij voor Nederlander Nathan Aké in zijn basisopstelling. Met Erling Braut Haaland en Kevin De Bruyne stonden de absolute sterren wel aan de aftrap in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Bij Sevilla zat Karim Rekik op de bank naast nieuweling Kasper Dolberg. Voormalig Ajacied en AZ’er Nemanja Gudelj kon wel rekenen op een basisplaats, terwijl ook sterren als Jesús Navas, Isco, Papu Gómez en Ivan Rakitic de wei in werden gestuurd door leidsman Julen Lopetegui.

Na een aantal kleine plaagstootjes via onder anderen Jack Grealish was het niemand minder dan Haaland die the Citizens op voorsprong bracht. Het 22-jarige fenomeen was het eindstation van een briljant uitgespeelde City-aanval. Phil Foden stak De Bruyne met een scherpe steekpass de hoek in, waarna de Belg met een loepzuivere voorzet Haaland bediende. De Noor moest de bal vervolgens alleen nog achter keeper Yassine Bounou glijden: 0-1. Voor Haaland betekende dit zijn elfde officiële doelpunt in circa 600 minuten als speler van City. Pas in de veertigste minuut kon Sevilla daar een kans tegenover zetten, maar het schot van Gómez verdween ver naast de doelpaal van Ederson.

Na rust was City eerst gevaarlijk via De Bruyne, waarna Foden de score verdubbelde. De venijnige linkspoot kapte een aantal keer en liet Bounou vervolgens kansloos met een feilloos schot in de rechteronderhoek. In de 67ste minuut was Haaland opnieuw aan de beurt, toen een rebound op een schot van Foden voor zijn voeten belandde en vervolgens kinderlijk eenvoudig werd verwerkt tot zijn tweede doelpunt van de avond en de 0-3 voor City. Vlak voor tijd was het Portugees Rúben Dias die de eindstand op 0-4 bepaalde, op aangeven van landgenoot João Cancelo. City is daardoor koploper in Groep G.