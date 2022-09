Jonker plaatst zich met Oranje Leeuwinnen in slotseconde voor WK

Dinsdag, 6 september 2022 om 22:37 • Wessel Antes • Laatste update: 23:08

Debuterend bondscoach Andries Jonker en zijn Oranje Leeuwinnen zijn er dinsdagavond in de slotseconde in geslaagd om zich te kwalificeren voor het WK-vrouwenvoetbal. In de Utrechtse Galgenwaard werd Esmee Brugts de heldin door vlak voor tijd de 1-0 te scoren tegen IJsland. Zodoende gaan de Leeuwinnen als groepswinnaar naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Bij de Oranje Leeuwinnen is Daphne van Domselaar inmiddels de vaste doelvrouw, aangezien Sari van Veenendaal in juli van dit jaar besloot om definitief een punt achter haar carrière te zetten. Achterin koos Jonker voor Lynn Wilms, Stefanie van der Gragt, Dominique Janssen en Kerstin Casparij. Op het middenveld maakten Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse de dienst uit, terwijl voorin Renate Jansen, Vivianne Miedema en Jill Roord voor de doelpunten moesten zorgen.

Oranje moest dinsdag winnen om eerste te eindigen in de poule en daardoor zeker te zijn van een WK-ticket. Bij gelijkspel of verlies, oftewel een tweede plek, zou het elftal van Jonker veroordeeld zijn tot het spelen van play-offs. In de eerste helft leek het er meer op dat de Leeuwinnen een wedstrijd speelden tegen het houtwerk dan tegen IJsland. In de 25ste minuut belandde een uithaal van Van de Donk voor het eerst op de lat. Nog geen vier minuten later zag ook Jansen haar schot op de lat uiteenspatten.

Vlak voor rust was het Van der Gragt die met een karakteristieke kopbal, via de uitstekend keepende IJslandse doelvrouw Sandra Siguroardóttir, wederom de lat raakte. Ook na rust waren het de Leeuwinnen die met de scepter zwaaiden. Even dacht De Galgenwaard aan een penalty, maar scheidsrechter Rebecca Welch wuifde het geschreeuw resoluut weg. Een half uur voor tijd bracht Jonker pinchhitter Fenna Kalma in de ploeg. De spits van FC Twente werd vorige week op het voetbalgala van ESPN nog verkozen tot speelster van het jaar in de Nederlandse vrouwen-Eredivisie. Ook PSV’er Brugts werd gebracht voor het slotoffensief.

Twintig minuten voor tijd kreeg IJsland een waanzinnige kans om de boel in het slot te gooien. Sveindis Jónsdóttir kreeg de bal op een presenteerblaadje aangegeven, maar tikte die naast het doel van Van Domselaar. In de slotseconde was het de negentienjarige Brugts die een indraaiende voorzet direct in het doel achter Siguroardóttir zag ploffen, waardoor Oranje zich direct heeft geplaatst voor het WK-vrouwenvoetbal.