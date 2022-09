Koploper Besiktas verslaat rivalen in strijd om 264 Premier League-duels

Dinsdag, 6 september 2022 om 20:45 • Wessel Antes

Nathan Redmond kiest een avontuur bij Besiktas boven een dienstverband bij stadgenoten Fenerbahçe en Galatasaray, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op Twitter. De 28-jarige rechtsbuiten van Southampton maakt zich op voor een reis naar Istanboel om zijn transfer af te ronden. Bij de Premier League-club heeft de Engelsman nog een contract tot medio 2023, maar Southampton is akkoord met een bod van circa vijf miljoen euro.

Eerder deze transferperiode versterkte Besiktas zich al met meerdere Premier League-spelers. Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers), Cenk Tosun en Dele Alli (Everton), Wout Weghorst (Burnley) en Arthur Masuaku kwamen allen naar Turkije toe. Vrijwel alle aanwinsten blijken versterkingen te zijn en Besiktas gaat momenteel dan ook alleen aan kop in de Süper Lig.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met Redmond krijgt de Turkse grootmacht er nog eens 264 Premier League-duels bij. De bliksemsnelle buitenspeler speelde in zijn carrière tot dusver alleen in Engeland. Redmond stond voor zijn tijd bij Southampton onder contract bij Birmingham City en Norwich City. In maart 2017 liet Gareth Southgate hem debuteren voor de nationale ploeg van Engeland in een oefeninterland tegen Duitsland, maar daarna kwam Redmond niet meer in actie voor the Three Lions.

Redmond zou in de toekomst nog voor Jamaica uit kunnen komen, aangezien hij nog niet op het maximaal aantal interlands staat om te switchen van voetbalnationaliteit. De in Birmingham geboren aanvaller staat nog niet te springen voor een interlandcarrière bij Jamaica. Eerder koos West Ham United-spits Michail Antonio daar wel voor. Tegenover Daily Echo sprak Redmond wel over een toenaderingspoging van Jamaica. “Ze hebben contact opgenomen, maar ik wil eerst andere zaken afhandelen. Ik word voor het eerst vader dus het is niet mijn topprioriteit op dit moment”, zo gaf hij in oktober 2021 aan.