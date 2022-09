Invaller Hakim Ziyech kan armetierig Chelsea niet redden in Zagreb

Dinsdag, 6 september 2022 om 20:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:57

Chelsea is zijn campagne in de Champions League begonnen met een nederlaag. Op bezoek bij Dinamo Zagreb bleken de Kroaten met 1-0 te sterk door een treffer van Mislav Orsic. Hakim Ziyech speelde de tweede helft mee, maar ook hij kon het verschil tegen het stugge Dinamo niet maken. Door de nederlaag staat Chelsea voorlopig laatste in Groep E. Later op de avond completeren AC Milan en Red Bull Salzburg de eerste speelronde in de groep.

Chelsea begon zoals verwacht met Ziyech op de bank. Op zijn rechtsbuitenpositie kreeg Kai Havertz de voorkeur. Kepa Arrizabalaga werd enigszins verrassend op doel opgesteld, wat ten koste ging van Édouard Mendy. Volgens Chelsea-trainer Thomas Tuchel had de Senegalees last van een blessure, al erkende de Duitser ook dat Mendy in een mindere fase zit. Pierre-Emerick Aubameyang maakte zijn debuut in de punt van de aanval. Aan de kant van de Kroaten koos Dinamo-trainer Ante Cacic voorin voor het duo Bruno Petkovic en Orsic.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aubameyang werd in de vijfde minuut diep gestuurd en leek de ruimte te hebben om zelf uit te halen. De Gabonees koos er echter voor om de bal af te leggen op Raheem Sterling, die de bal niet langs de defensie van de Kroaten kreeg. Vier minuten later werd Aubameyang wederom in scoringspositie gevonden. De spits liep op het doel van Dinamo-doelman Dominik Livakovic af, maar liep te lang met de bal en zag de ruimtes te klein worden. Vijf minuten later stond de defensie van Chelsea niet op te letten, waardoor Orsic vrij door kon lopen op Kepa. De Kroaat liet Wesley Fofana eenvoudig achter zich en rondde fraai af door de bal met buitenkant rechts over Kepa heen te stiften. In het vervolg van de eerste helft wist het teleurstellende Chelsea niet te overtuigen en was Dinamo minimaal gelijkwaardig.

Direct na rust verscheen Ziyech op het veld, die César Azpilicueta verving. De Marokkaans international liet zich gelijk zien met een schot, die eenvoudig kon worden opgepikt door Livakovic. Chelsea leek vrijwel direct daarna op voorsprong te komen. Een lange bal kwam terecht bij Ben Chilwell, die voorgaf op Aubameyang en zijn inzet in het doel zag belanden. Chilwell bleek echter buitenspel te staan. Aan de andere kant was Dinamo zeer dichtbij de 2-0. Een pegel van Stefan Ristovski belandde via de handschoen van Kepa echter op de lat. Chelsea probeerde in de slotfase de gelijkmaker te forceren en dat lukte bijna via Reece James, die zijn inzet op de paal zag belanden. In de nasleep van die aanval kreeg ook Ziyech een goede kans, maar hij stuitte van dichtbij op uitblinker Livakovic.