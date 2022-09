Dortmund krijgt Haller op de banken bij moeiteloze CL-ouverture

Dinsdag, 6 september 2022 om 20:29 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:46

Borussia Dortmund heeft de eerste wedstrijd in Groep G van de Champions League overtuigend gewonnen. De Duitsers waren met 3-0 te sterk voor FC Kopenhagen. Marco Reus, Raphaël Guerreiro en Jude Bellingham waren verantwoordelijk voor de doelpunten in het Signal Iduna Park.

Ex-PSV’er Donyell Malen zat niet bij de wedstrijdselectie. De aanvaller kampt met een dijbeenblessure, waardoor het duel tegen FC Kopenhagen nog te vroeg kwam. Trainer Edin Terzic begon wel met nieuwkomers Alexander Meyer, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Salih Özcan en Anthony Modeste in de basis. Aan de kant van de Denen konden Ajax-huurling Mohamed Daramy en Kevin Diks, die een verleden heeft bij Vitesse en Feyenoord, op een basisplaats rekenen.

Good old ?????????? ????????

Hij die altijd zijn Borussia Dortmund trouw is gebleven zet zijn ploeg op voorsprong #ZiggoSport #UCL #BVBFCK pic.twitter.com/hjiSKXGdBP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 6, 2022

Borussia Dortmund werd vroeg in de wedstrijd via een aantal kansjes gevaarlijk, maar het was uiteindelijk Marco Reus die na 35 minuten de score opende. Een lange bal van Diks werd onderschept door Süle, die daarna tientallen meters overbrugde en Julian Brandt op de vleugel vond. De Duitser trok vervolgens naar binnen, gaf de bal op knappe wijze tussen de linies aan Reus die daarna onder doelman Mathew Ryan door kon binnenschieten: 1-0.

Nog geen zeven minuten later was het Guerreiro die de voorsprong verdubbelde. Reus was te sterk voor zijn directe tegenstander, waarna de linksback de bal kon overnemen. Hij vond op zijn beurt Giovanni Reyna, die de bal weer teruglegde op Guerreiro waardoor de Portugees voor een leeg doel kon scoren: 2-0. Dat was ook meteen de ruststand. Slechts één minuut na de pauze kwamen de bezoekers bijna op 2-1. Lukas Lerager kreeg de bal met wat geluk voor zijn voeten na een corner, maar hij schoot recht op Meyer af.

Twee - nul voor rust dankzij Raphaël Guerreiro

Dat verdient applaus van aandachtig toeschouwer Sébastien Haller #ZiggoSport #UCL #BVBFCK pic.twitter.com/zfRG2wGVpG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 6, 2022

Dankzij onnauwkeurigheid kon Borussia Dortmund in de tweede helft een aantal goede kansen niet verzilveren met een doelpunt. De allergrootste kans van het tweede bedrijf werd om zeep geholpen door Brandt en Youssoufa Moukoko. Beide spelers konden de bal in een leeg doel schieten, maar liepen elkaar in de weg waardoor de aanval in een doeltrap voor FC Kopenhagen eindigde. Het was Bellingham die tien minuten voor tijd na een mooie aanval de eindstand op het bord zette: 3-0. FC Kopenhagen dacht via Rasmus Falk in de negentigste minuut de 3-1 te maken, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel.