Live meepraten in de WK-kwalificatie voor vrouwen: Oranje Leeuwinnen - IJsland

Dinsdag, 6 september 2022 om 19:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:32

De Oranje Leeuwinnen beginnen om 20.45 uur hun belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. De ploeg van de nieuwe bondscoach Andries Jonker moet winnen van de directe concurrent om directe WK-kwalificatie af te dwingen. IJsland gaat momenteel aan kop in Groep C met een punt meer (achttien tegenover zeventien). Bij een overwinning plaatsen de Oranjevrouwen zich voor het WK. Het duel wordt gespeeld in Utrecht en is onder meer te zien bij NPO3.

Nederland en IJsland zijn de enige twee landen in Groep C met zeven wedstrijden, de overige drie tegenstanders zijn al uitgespeeld. De ploeg van Jonker staat dus een punt achter en plaatst zich alleen bij een overwinning rechtstreeks voor het mondiale eindtoernooi. Bij ieder ander resultaat volgen play-offs. Afgelopen vrijdag waren de Leeuwinnen in een oefenduel met 2-1 te sterk voor Schotland, maar wisten de vrouwen niet te imponeren.

Opstelling Nederland: Van Domselaar; Casparij, Janssen, Van der Gragt, Wilms; Spitse, Van de Donk, Groenen; Roord, Miedema, Jansen

Opstelling IJsland: Sandra Sigurdardottir; Arnadottir, Viggosdottir, Ingibjorg Sigurdardottir, Gunnlaugsdottir; Gunnarsdottir, Brynjarsdottir, Grunnhildur Yrsa Jonsdottir; Sveindis Jane Jonsdottir, Thorvaldsdottir, Gudmundsdottir