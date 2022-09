PSV kan razendsnelle uittocht Bruma bij Fenerbahçe bemoeilijken

Dinsdag, 6 september 2022 om 20:06 • Wessel Antes

Fenerbahçe is inmiddels helemaal klaar met Bruma, zo meldt de Turkse krant Fanatik. De huurling van PSV hoeft niet meer te rekenen op speelminuten bij de Turkse topclub, maar heeft vanwege de gesloten transfermarkt in vele landen niet veel opties meer. Mocht Bruma nog naar landen als Griekenland, Rusland of België willen verkassen moeten de Eindhovenaren daar eerst toestemming voor geven.

Volgens Fanatik heeft Bruma naast opties in de eerder genoemde landen ook de mogelijkheid om naar het Midden-Oosten te vertrekken. De 27-jarige buitenspeler ziet het echter nog niet zitten om een lucratief avontuur aan te gaan en wil per se in Europa blijven. Bruma is nu nog huurspeler van Fenerbahçe, maar de Turken moeten hem volgende zomer definitief overnemen van PSV. Daar heeft Fener überhaupt geen trek in omdat de club al drie buitenlandse spelers te veel heeft in de selectie. In de Süper Lig mag je maximaal veertien buitenlandse spelers hebben, terwijl Fenerbahçe er al zeventien in de gelederen heeft.

Mocht het Fenerbahçe niet lukken om Bruma nog te lozen, zal zijn salaris wel doorbetaald moeten worden. Hij kan dan echter niet meer in actie komen voor de club als hij niet op de lijst van buitenlandse spelers is opgenomen. Linksback Filip Novak en centrale verdediger Mauricio Lemos zijn aan hetzelfde lot overgelaten. Fener begint sportief gezien overigens wel redelijk aan het nieuwe seizoen en staat momenteel op de derde plek in Turkije.

Bruma kwam dit seizoen tot nu toe 192 minuten in actie voor Fenerbahçe. Trainer Jorge Jesus liet hem twee keer meespelen in het Champions League-tweeluik met Dynamo Kyiv. Nadat de Oekraïners te sterk bleken, kwam Bruma ook twee keer in actie tegen Slovácko. In de Süper Lig kwam de Portugees alleen binnen de lijnen in de wedstrijd tegen Ümraniyespor (3-3). Tot een doelpunt kwam hij nog niet, al verzorgde hij wel de assist bij de 3-0 tegen Slovácko. Opvallend genoeg zat hij afgelopen weekend tegen Kayserispor (2-0 winst) wel weer bij de selectie van Jesus.